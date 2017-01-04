Уходящий год прервал тенденцию последних лет ухудшения экономической ситуации. И хотя материальное положение большинства украинцев не улучшилось, но многое из сделанного после Революции достоинства начинает давать эффект, и скромный полуторапроцентный рост ВВП Украины при значительном падении темпов инфляции позволяет рассчитывать на ускорение роста в 2017 году. УНИАН вспоминает главные итоги 2016 года.

Завершается 2016 год. Сложный год, принесший много проблем, но и давший многим согражданам веру в свои силы и надежду на выход страны из глубокого экономического кризиса.

Жертвы, которые понесло украинское общество за последние три года не были напрасными. Многое из того, что делали президент, три состава правительства при участии обновленной Верховной Рады, региональных властей и активной части сограждан начало давать плоды. Несмотря на продолжающуюся три года кровавую войну путинской России против нашей страны и непрекращающиеся попытки популистов и «пятой колонны» изменить направление развития страны, выбранный для нашего украинского корабля курс на модернизацию и европеизацию всех сфер доказал свою историческую верность.

После двухлетнего десятипроцентного падения валового внутреннего продукта в 2016 году национальная экономика покажет рост на уровне 1,5% процента при падении инфляции до 12% с рекордных для последних лет 45% в 2015 году.

УНИАН решил вспомнить основные экономические события 2016 года. Именно они формируют тенденции наступающего года, который с 1 января принесет двукратное повышение минимальной заработной платы до 3 200 гривень, ожидаемое снижение инфляции до 8% и ускорение темпов роста экономики до 3%.

Да, этого мало для превращения нашей жизни в рай на земле. Но благоденствие к народам приходит лишь благодаря коллективному тяжелому труду и грамотной экономической политике государства, решившего жить без коррупции по единым для всех правилам. Это трудный путь, но все нации, которые сходили с него на дорожку популизма, оказывались на задворках прогресса и неуклонно деградировали.

Реформы нового правительства

Ключевым политическим решением уходящего года стала смена правительства и назначение Владимира Гройсмана новым премьер-министром Украины. Гройсман сменил Арсения Яценюка, который занял второй пост в исполнительной власти Украины сразу после Революции Достоинства и за два года смог вывести страну на путь реформ, не допустив финансового дефолта и обеспечив развитие обороны и безопасности в условиях войны.

Гройсман продолжил политику преобразований. Едва сформировав Кабинет, он настоял на установлении рыночных цен на газ для всех категорий потребителей. Таким образом был заложен импульс для реальной экономии ресурсов и их эффективного использования, а также уничтожена основа для газовых «схем».

Не менее важной стала радикальная дерегуляция - отмена сотен устаревших регуляторных норм. Новый премьер также поддержал практику конкурсных назначений на ключевые посты в государственных компаниях и занялся наиболее проблемными секторами - дорожным строительством, оборотом лекарственных средств и таможней.

Работу правительства оценили партнеры Украины. После более чем годичного перерыва главный кредитор страны Международный валютный фонд продолжил работу с украинскими властями и в сентябре выделил Киеву третий кредитный транш в 1 млрд долл по программе сотрудничества, утвержденной в начале 2015 года. Это решение «открыло» для нашей страны еще один займ - в виде гарантий от правительства США в размере 1 млрд долл.

Как ожидают в Киеве, в январе в Вашингтоне пройдет очередное заседание Совета директоров МВФ по Украине. Его результатом может стать предоставление четвертого транша в 1,3 млрд долл. Условия получения денег, как подчеркивают в правительстве, Украина выполнила в полном объеме.

Одним из таких условий стало принятие госбюджета на 2017 год с дефицитом не более 3% ВВП и прогнозным ростом экономики на три процента. Документ подали в парламент вовремя - в сентябре. Однако без традиционного для украинских политиков «торга» бюджетный процесс не обошелся. Главную финансовую смету страны в уходящем году принимали ночью в последней декаде декабря, хотя планировали утвердить все цифры к началу зимы.

Евросоюз - рынок «номер один»

Уходящий год закрепил тенденцию переориентации украинского экспортного потока с Востока на Запад. Полноценный запуск зоны свободной торговли между Украиной и Европейским союзом в январе 2016 года, а также болезненные торговые ограничения со стороны страны агрессора - России, сделали именно европейский рынок ключевым для украинских экспортеров. Доля ЕС в общем объеме внешней торговли нашей страны приблизилась к 40%. В 2014-м она составляла немногим более трети. Доля недавнего крупнейшего экономического партнера России упала в разы, и сегодня не превышает 15%.

По данным Министерства экономического развития и торговли Украины, объем экспорта товаров из Украины в страны ЕС за 9 месяцев уходящего года составил 9,76 млрд долл. Ключевыми статьями экспорта стали продукция агропредприятий и предприятий пищевой промышленности (30% общего объема экспорта в ЕС - 2,9 млрд долл), металлургии (23,5% объема экспорта - 2,3 млрд долл), машиностроения (16,1% экспорта в ЕС - 1,6 млрд долл), легкой и деревообрабатывающей промышленности (6,8% и 6,2% соответственно - 664 млн долл и 608 млн долл). Причем ряд секторов нарастили объемы экспорта. Вырос экспорт растительного масла - на 8,5% и кукурузы - на 7,2%, экспорт полуфабрикатов из стали - на 6,7%, руды- на 6,3%, проката - на 5,5%, ферросплавов - на 2,8%.

Как подчеркивала торговый представитель Украины Наталья Микольская, ключевые статьи экспорта из Украины в Евросоюз - это пока сырье и продукты первичной переработки. И потому сейчас страна должна сконцентрироваться на развитии производства товаров с большей добавленной стоимостью для дальнейшего их экспорта в Европу. А на дипломатическом уровне необходимо добиться принятия специального регламента предоставления Украине дополнительных торговых преференций, увеличивающих квоты и смягчающих таможенные режимы для украинских товаров. Документ был разработан Европейской комиссией осенью текущего года, и ждет одобрения в Европарламенте.

К слову, работа по продвижению украинских товаров ведется сейчас и на других рынках - Североамериканском и Африканском. В июле 2016 года Украина и Канада также подписали Соглашение о зоне свободной торговли, предоставляющее украинским экспортерам право на торговлю своей продукцией на рынке с общим товарооборотом более 500 млрд долл. Сейчас документ проходит процедуру ратификации в канадском парламенте.

А в начале декабря в Кении и Танзании побывала украинская торговая миссия, участники которой провели ряд конструктивных переговоров, определив приоритетными для экспорта в Африку продукцию фармацевтической отрасли, сухое молоко, муку, мясо и удобрения, в том числе органические.

Год без российского газа

В ноябре Украина отметила год с момента полного прекращения закупок российского газа. Фактически, страна вошла во второй в своей истории отопительный сезон, который обеспечен исключительно европейским топливом, закупленным по рыночным ценам, и газом собственной добычей. В государственном энергохолдинге «Нафтогаз Украины» уверяют: накопленных за лето запасов хватит для успешного прохождения отопительного сезона. В случае острой необходимости средства на дополнительную закупку топлива есть. В текущем году правительству удалось привлечь для этих целей 500 млн долл кредита от Всемирного банка.

Вместе с тем, в Кабмине настаивают: Украина должна развивать собственную добычу и уже к 2020 году может превратиться из импортера газа в его экспортера. С этой целью в конце декабря правительство утвердило концепцию развития газодобывающей отрасли Украины на период до 2020 года, предполагающую наращивание объемов добычи топлива до 27 млрд кубометров в год, что полностью обеспечит потребность страны в этом виде энергоресурсов. Сейчас объем собственной добычи едва дотягивает до 20 млрд кубометров. Согласно принятому решению, уже в 2017 году прирост добычи должен составить не менее 500-700 млн кубометров газа.

Не менее важным в контексте развития газовой отрасли является эффективное использование газотранспортной инфраструктуры. В уходящем году транзит российского газа по украинской территории вырос на 20-22% превысив объем в 70 млрд кубометров при проектной мощности прокачки в 100-110 млрл кубометров. В этой связи Украина не единожды заявляла о своем намерении сохранить позиции ключевого транзитера российского газа в Европу и предупреждала об опасности реализации проектов российского «Газпрома» по строительству новых газопроводов в обход нашей страны. Новые ветки, как утверждают в украинском правительстве, не создадут конкуренции на европейском рынке, но усилят политическое давление Кремля на европейском континенте.

Эту позицию Киев отстаивает не только на высоких международных встречах, но и в судах. В текущем году завершились исторические для нашей страны слушания по газовому спору с «Газпромом» в Арбитражной палате Стокгольма. Уже в первом полугодии 2017 года судьи обнародуют два ключевых для Киева вердикта: о справедливости формулы цены российского топлива для Украины, закрепленной пресловутым газовым контрактом 2009 года, а также о признании нарушений транзитных обязательств России перед Украиной - как в части оплаты транзита, так и в части обязательных объемов прокачки. Сумма взаимных исковых требований - десятки миллиардов долларов. В случае принятия судом позиции Украины, «Газпрому» доведется платить Киеву за транзит с 2017 по 2019 годы на 4 млрд долл. больше, а также выплатить еще 12 млрд долл. в качестве компенсации за неполученные нами доходы в период с 2010 по 2015 годы.

Свое развитие получит и еще один начатый в уходящем году судебный процесс. В январе 2016 года Антимонопольный комитет Украины после длительных разбирательств признал действия «Газпрома» на украинском топливном рынке монопольными и противоречащими законодательству. На российский холдинг был наложен штраф в 86 млрд грн. За год штраф так и не был уплачен, и к концу года сумма санкций увеличилась вдвое из-за начислений пени. В декабре Хозяйственный суд Киева признал позицию АМКУ правомочной и постановил взыскать с «Газпрома» всю причитающуюся сумму.

Новые рекорды аграриев

Агросектор в уходящем году сохранил свое звание флагмана экономики и ключевой составляющей украинского экспорта. Рост производства агропродукции по итогам года составит не менее 3% по сравнению с падением на 5% годом ранее.

Валовой сбор зерновых превысил 64 млн тонн, что является историческим максимумом для нашей страны. Рекордный урожай обусловил рост экспорта этого вида продукции. По итогам маркетингового года он составит порядка 42 млн тонн, что также станет новым рекордом.

В 2017 году селяне рассчитывают закрепить успех, а возможно и приумножить его. Во всяком случае, посевные площади под урожай следующего года уже увеличены на 4%. Под посевами - свыше 8 млн га земель, причем недосеяны лишь 7% (в 2015 году недосеяли свыше 11% земель), а на 95% площадей уже появились первые всходы. В случае благоприятных погодных условий, Украина сможет и в новом маркетинговом году с легкостью войти в тройку ведущих мировых экспортеров зерна.

В уходящем году Украина также активно завоевывала новые позиции на мировом рынке муки, растительного масла и сахара. Традиционно отечественные сахарозаводчики продавали свою продукцию в Россию. Но одностороннее и во многом вероломное закрытие этого рынка вынуждало многих производителей сворачивать производство.

Однако поиск новых рынков сбыта увенчался успехом. В текущем году Украина продала за рубеж свыше 335 тыс тонн сладкого продукта на 167 млн долл. Это втрое больше среднегодовых показателей прошлых лет. Общий объем производства по итогам 2016-2017 маркетингового года, по расчетам специалистов, вырастет до 2 млн тонн с 1,4 млн тонн годом ранее. Украинский сахар оказался востребованным в Азии, Африке и даже в таких экзотических уголках планеты, как остров Шри-Ланка, где столетиями употребляли тростниковый сахар, а не привычный нам свекловичный.

Проблемным для аграриев остается животноводство - из-за вспышек заболеваемости среди животных и птиц, а также низкой, по сравнению с зерновым производством, рентабельностью. Кроме того, опасения вызывает вопрос налогообложения хозяйств в связи с окончанием срока льготного режима уплаты НДС. В правительстве обещают компенсировать вероятные потери. Госбюджет -2017 на нужды аграриев выделит 5,5 млрд грн, причем 4 млрд – это прямая помощь животноводам, растениеводам и производителям фруктов, картофеля и сахарной свеклы.

Чистка банков и послабления от НБУ

В уходящем году Нацбанк продолжил кампанию по очистке банковской системы, признав неплатежеспособными 18 банков (в 2014-2015 году таких было свыше 60), ослабил ряд ограничений, введенных в 2015 году для стабилизации валютного рынка, планомерно снижал учетную ставку - до 14% и на финал года провел безпрецедентную для страны национализацию крупнейшего украинского банка «Приватбанк».

Предпринятые госрегулятором усилия начали приносить результат. В текущем году банки втрое сократили убытки. В 2017 году Национальный банк рассчитывает зафиксировать положительные результаты работы финучреждений, хотя и констатирует, что национальная банковская система продолжает оставаться уязвимой к внешним шокам. Потому работа по усилению устойчивости банков продолжится и в 2017 году. И способствовать этому должны новые правила оценки рисков, рекомендации по сокращению объемов кредитования банками связанных лиц, а также подготовка к введению нового норматива ликвидности.

На валютном рынке также ожидают дальнейшей стабилизации. После трехкратной девальвации гривни в 2015 году, колебания курса, имевшие место в 2016-м, не представлялись сколько-нибудь значительными и затяжными. Более того, почти все они были обусловлены внешними факторами - будь то сезонным спросом на валюту или ситуативной политической нестабильностью. При этом Нацбанк успешно гасил «волны», время от времени выходя на рынок с валютными аукционами и интервенциями. Руководство НБУ не раз заявляло о том, что имеет в своем арсенале достаточно инструментов для поддержания курсовой стабильности.

Объем золотовалютных резервов Нацбанка по итогам года не достиг оптимистических прогнозов в 17-19 млрд долл, но закрепился на вполне приемлемой отметке в 15,5 млрд долл.

Провал приватизации

Продажа госактивов в уходящем году правительству не удалась. Большие надежды на приватизацию ключевых объектов госсобственности - Одесского припортового завода (ОПЗ), госхолдинга «Центрэнерго» и ряда других энергообъектов не оправдались.

ОПЗ - одно из ключевых предприятий химической отрасли страны, погрязшее в долгах перед НАК «Нафтогаз Украины» и коммерческими структурами выставлялся в 2016 году на конкурс дважды. И оба раза торги не начинались по причине отсутствия интереса инвесторов, хотя Фонд госимущества регулярно сообщал о некоем десятке потенциальных покупателей.

В августе - после первой неудачной попытки продать завод - его пришлось временно остановить из-за роста долгов за газ. Затем предприятие вернули в строй, но лишь для того, чтобы «показать товар лицом» и подготовить его к повторному конкурсу. При этом Кабмин упростил условия участия в торгах и снизил стартовую стоимость актива. Но желающих рискнуть купить «кота в мешке» так и не нашлось.

В конце декабря Кабмин реструктуризировал задолженность ОПЗ перед «Нафтогазом», и сейчас обсуждает вопрос о повторной остановке предприятия или сдаче его в аренду. Кроме того, уже в начале января правительство намерено вызвать «на ковер» руководителя Фонда госимущества Игоря Билоуса. Перед властями будет стоять непростой вопрос: нужен ли стране продавец, который не может продать свой товар.

Год технологических побед

Уходящий год стал «урожайным» на военно-промышленные разработки. Рост финансирования оборонного комплекса дал свои результаты. Правительству удалось не только оснастить армию, обучить ее, но и профинансировать производство нового вооружения, отвечающего текущим боевым потребностям. Госконцерн «Укроборонпром» и входящие в него предприятия осенью текущего года провели большую оружейную выставку, участники которой отметили значительный прогресс Украины в военно-техническом плане. Более того, в правительстве занялись разработкой стратегии развития ВПК до 2020 года, основной целью которой станет превращение «оборонки» в новый стимул развития национальной экономики - наряду с аграрным сектором, машиностроением, металлургией.

Историческим для Украины стало и завершение строительства огромной арки над четвертым реактором Чернобыльской АЭС. Уникальная многотонная металлическая конструкция в конце ноября скрыла уродливый саркофаг, простоявший на месте разрушенного реактора три десятка лет. Арка стала символом новой жизни Чернобыля, который из Зоны отчуждения уже в скором времени должен превратиться в площадку новых научных исследований и инвестиционных возможностей.

В конце декабря своим достижением порадовали и авиастроители. Госпредприятие «Антонов» представило произведенный совместно с Саудовской Аравией транспортный самолет АН-132. Построенный в кооперации с западными и ближневосточными партнерами, без использования российских комплектующих самолет уже в начале 2017 года отправится на испытания в Саудовскую Аравию, а в дальнейшем пойдет в серийное производство. До 2035 года потребность в таких самолетах в мире составит порядка 260 единиц.

Таковы были основные экономические вехи уходящего года. Будущее наступит уже через несколько часов, и каким оно будет остается лишь мечтать и надеяться. Надеяться на мир, благоразумие, благополучие и здоровье близких и родных людей. Пусть в новом году будет больше достижений и меньше потерь, больше побед и меньше поражений, больше радости и меньше разочарований.

Олеся Сафронова