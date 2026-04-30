Фінансові новини
- |
30.04.26
- |
- 13:13
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій
11:11 30.04.2026 |
Головнокомандувач Збройними силами України Олександр Сирський повідомив про підписання наказу про обов'язкову ротацію військовослужбовців, які перебувають на бойових позиціях понад два місяці.
"З метою збереження життя і здоров'я військовослужбовців, які виконують завдання як на лінії бойового зіткнення, так і в глибині оборони, підписав наказ щодо обов'язкової ротації військовослужбовців, які виконують завдання на передньому краї. Командири повинні забезпечити умови для перебування військовослужбовців на позиціях до 2 місяців із подальшою обов'язковою заміною (ротацією), яка має бути проведена у строк не пізніше одного місяця. Ротації наших воїнів повинні плануватися завчасно, з урахуванням обстановки, характеру бойових дій та наявних сил і засобів", - написав Сирський в Телеграм у четвер.
Також наказом визначено обов'язковість проходження медичного огляду та надання часу на відпочинок військовослужбовцям, які завершили виконання бойових завдань, а також своєчасне забезпечення боєприпасами та продовольством військовослужбовців, які виконують бойові завдання на позиціях.
"Наказ обов'язковий до виконання для всіх підрозділів, які виконують бойові завдання на передньому краї... Дотримання вимог наказу перебуватиме під жорстким контролем. За порушення - невідворотна відповідальність відповідно до чинного законодавства та статутів ЗС України", - наголосив головнокомандувач.
При цьому Сирський зазначив, що в умовах домінування дронів на полі бою змінюється сама логіка ведення бойових дій: "суттєво трансформувалися поняття переднього краю, тилу та глибини бойових порядків, ускладнилася логістика і переміщення як на полі бою, так і від переднього краю до тилу".
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|США випробовують українську оборонну систему проти іранських безпілотників — Reuters
|ЄС одночасно погодив €90 млрд позики для України та 20-й пакет санкцій проти РФ
|Україна відновила транзит через «Дружбу» та сподівається на кредит Євросоюзу
|Кабмін визначив відповідального за будівництво критичної інфраструктури
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Не просто дах над головою: як орендувати «своє» житло у Львові
У РУБРИЦІ
|Україна наростила імпорт уживаних легковиків: лідери серед моделей
|Сирський підписав наказ щодо обов'язкової ротації військових на передовій
|Дію паливного кешбеку пролонгували до кінця весняного сезону
|Середня зарплата в березні пішла вгору — статистика Держстату
|Столиця побудує систему когенерації потужністю 200 мВт на кошти ЄБРР - підписано угоду з банком, - КМДА
|У Києві переглянуть тарифи на паркування: вперше за 5 років і з бонусом для постійних користувачів
Бізнес
|Microsoft уперше за пів століття пропонує добровільне звільнення — охопить 7% штату в США
|LiDAR стає стандартом: у Китаї електромобілі від $7 500 отримують сенсори
|Artemis II зробила крок до місячного інтернету, протестувавши лазерний зв’язок на 260 Мбіт/с
|Google показала TPU восьмого покоління з різким стрибком ефективності та обсягу памʼяті
|SpaceX визнає серйозні ризики ідеї дата-центрів у космосі — всупереч заявам Маска
|Новий генератор зображень від OpenAI навчився читати текст і шукати дані онлайн
|Google надає 20 000 безплатних курсів з ШІ на Coursera для Україна: як подати заявку