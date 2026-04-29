Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Середня зарплата в березні пішла вгору — статистика Держстату

18:03 29.04.2026 |

Україна

В Україні середня заробітна плата штатних працівників у березні 2026 року становила 30 356 гривень, що на 7,2% більше, ніж у лютому (проти 28 321 грн (+7,2%).

Про це повідомила Державна служба статистики.

Регіони з найвищим рівнем оплати праці:

  • 49 381 грн - м. Київ
  • 29 997 грн - Київська область.

    • Регіони з найнижчим рівнем оплати праці:

  • 21 375 грн - Кіровоградська обл.
  • 21 453 грн - Чернівецька обл.

    • Оплата праці за видами економічної діяльності:

  • найвища - інформація та телекомунікації: 85 673 грн
  • найнижча - освіта: 19 394 грн.
    • За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 44,0820
    		  0,0085
    		 0,02
    EUR
    		 1
    		 51,5803
    		  0,0804
    		 0,16

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:36
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,6750  0,06 0,14 44,2795  0,03 0,06
    EUR 51,2425  0,03 0,07 51,8945  0,11 0,22

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 44,0600  0,00 0,00 44,0900  0,00 0,00
    EUR 51,5017  0,02 0,04 51,5191  0,02 0,04

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес