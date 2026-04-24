Програму допомоги внутрішньо переміщеним особам в Україні розширили — що нового

13:20 24.04.2026 |

Україна

В Україні розширили програму допомоги на дітей ВПО та непрацездатних людей, які опинилися в найскладніших обставинах.

Про це повідомляє пресслужба порталу "Дія".


Що змінилось:

1. Виплати для підтримки найбільш вразливих категорій переселенців збільшили з 24 до 30 місяців.

2. Допомога для дітей ВПО буде надходити незалежно від доходу батьків.

3. Тепер люди, яким припинили виплату через перевищення доходу, можуть подати документи на перегляд виплат.

Йдеться, що у 2026 році максимальний дохід на одну людину - 10 380 грн.


"Важливо: встигніть подати заяву про перегляд допомоги до 1 травня, щоб отримати виплати за попередні періоди, - від початку року", - наголосили в "Дії".


Як отримати:

Якщо оформлюєте статус ВПО, скористайтесь комплексною послугою в застосунку Дія.

Якщо вже маєте статус ВПО, подавайте заяву про отримання допомоги на порталі Пенсійного фонду.

За матеріалами: Економічна правда
 

