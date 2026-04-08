Бізнес

Покращення контролю повітря: в Україні встановили шість нових станцій моніторингу

10:43 08.04.2026 |

Україна

В Україні встановлено 6 нових індикативних станцій моніторингу якості повітря, які функціонують у Львівській, Івано-Франківській, Сумській, Запорізькій областях та в агломерації Івано-Франківськ. Станції закуплені в межах українсько-фінського проєкту інституційної співпраці UFAIR.

Перший датчик UFAIR запрацював у Львівській області на початку березня цього року, повідомляє пресслужба Мінекономіки.

Станції працюють в автоматизованому режимі та вимірюють ключові показники якості повітря, зокрема:

  • діоксид азоту (NO₂);
  • озон (O₃);
  • оксид вуглецю (CO);
  • тверді частки (PM₁₀ та PM₂.₅).

    • Отримані дані дозволяють оперативно оцінювати стан атмосферного повітря та своєчасно реагувати на потенційні ризики для здоров'я населення.

    Паралельно розпочато підготовку тендерної документації для закупівлі двох фіксованих пунктів спостереження за якістю повітря. Закупівлю здійснюватиме Фінський метеорологічний інститут у межах проєкту UFAIR.


    Очікується, що обладнання буде доставлено в Україну до кінця 2026 року. Ці пункти відповідатимуть еталонним стандартам та забезпечать ще точніші та репрезентативні дані для оцінки якості атмосферного повітря.

    Проєкт UFAIR впроваджується у партнерстві з Фінляндією та спрямований на посилення спроможності українських національних і місцевих інституцій забезпечувати громадськість достовірною та своєчасною інформацією про стан атмосферного повітря.

    Очікується, що його подальша реалізація сприятиме:

  • наближенню системи моніторингу до вимог Європейського Союзу;
  • зменшенню негативного впливу забрудненого повітря на здоров'я населення та довкілля;
  • підтримці оцінки впливу війни на якість повітря в Україні.

    • Нагадаємо, Кабінет Міністрів надав підприємствам з незначним впливом на довкілля можливість подавати спрощену форму щорічного звіту. Зокрема, такі компанії можуть вносити дані до основної частини звіту у довільній формі. Йдеться про суб'єкти господарювання, чиї об'єкти належать до третьої групи. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,4946
    		  0,0885
    		 0,20
    EUR
    		 1
    		 50,2711
    		  0,0499
    		 0,10

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
    EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
    EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

