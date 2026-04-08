- 08.04.26
- 15:37
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Влада Києва анонсувала перегляд вартості проїзду в транспорті
09:52 08.04.2026 |
Мер Києва Віталій Кличко повідомив, що за зверненням профільних департаментів КМДА та профспілок транспортних підприємств міста доручив департаментам економіки та транспорту КМДА підготувати "економічно обґрунтовані розрахунки" для можливого перегляду вартості проїзду в громадському транспорті.
За словами Кличка, тариф на проїзд у Києві не змінювався з 2018 року і наразі залишається найнижчим серед усіх українських міст. Водночас, як вказав мер, значно зросли витрати на пальне, електроенергію, запчастини та логістику, що робить утримання транспорту все більш збитковим.
Транспортна сфера Києва є дотаційною
Міська влада зазначає, що транспортна сфера Києва є дотаційною - лише цього року на її підтримку з бюджету передбачено 12 мільярдів гривень. Крім того, за словами Кличка, держава вже багато років не компенсує місту кошти за перевезення пільгових категорій пасажирів, через що Київ щороку змушений покривати сотні мільйонів гривень з власного бюджету.
"Зменшення колосальної дотації на транспорт дозволить, зокрема, спрямувати частину цих коштів і на підготовку наступного опалювального сезону", - зауважив мер, маючи на увазі заходи з плану енергостійкості Києва.
Наразі одноразова вартість проїзду в метрополітені, комунальних автобусах, тролейбусах, трамваях, фунікулері становить вісім гривень. У міській електричці - 14,99 грн за одну поїздку.
Раніше у КМДА запевняли, що поки триває воєнний стан, ціни на проїзд в комунальному громадському транспорті Києва підвищуватись не будуть.
ТОП-НОВИНИ
|Влада Києва анонсувала перегляд вартості проїзду в транспорті
