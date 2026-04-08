За три місяці програмою «Скринінг здоров’я 40+» скористалися 16 тис. українців — дані ЦГЗ

Генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта повідомив, що за три місяці від старту національної програми «Скринінг здоров'я 40+» нею скористалися щонайменше 16 тисяч українців.

Про це він розповів в етері «Суспільного».

«За три місяці ми ще не підбивали підсумки, не було як таких результатів, але точно нам відомо про 16 тисяч людей, які скористалися загалом програмою й оплатили ці послуги. Але оскільки проплати самі по собі відбуваються трішки пізніше, то це з затримкою йде», - сказав Курпіта.

За його словами, українці часто відкладають візит до лікаря, виправдовуючи це «обставинами, спричиненими війною». Саме тому Міністерство охорони здоров'я започаткувало низку ініціатив, серед яких і програма «Скринінг здоров'я 40+».

«Це програма, яка нагадує про те, що після 40 років кожному з нас не потрібно відкладати візит до лікаря. Потрібно звернутися і пройти відповідну діагностику захворювання... Ці маленькі кроки допоможуть...оцінити рівень здоров'я населення загалом і сприяти тому, щоб українці зверталися по медичну допомогу раніше, щоби вчасно діагностувати захворювання, які можна вилікувати або запобігти», - сказав директор ЦГЗ.

Він також зазначив, що, за оцінками експертів, нині приблизно 10-15 мільйонів українців потребують постійної психологічної допомоги, що «не може не впливати на стан здоров'я населення загалом».

Більше про «Скринінг здоров'я 40+»

Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й порушень у стані психічного здоровʼя.

Стати учасником програми можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

прийняти запрошення на «Скринінг здоров'я 40+»;

через сім днів після цього отримати 2000 гривень на «Дія.Картка» для оплати скринінгу;

обрати медзаклад із запропонованого переліку й прийти на комплексне обстеження.

Раніше прем'єрка казала, що, за умовами програми, учасники отримають запрошення через 30 днів після свого дня народження у 2026-му.

Тим, хто не користується «Дією», слід через 30 днів після дня народження замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у «ПриватБанку» й звернутися до найближчого ЦНАПу.

Скринінг можна пройти незалежно від місця проживання в будь-якому медичному закладі - державному, комунальному чи приватному, - що бере участь у програмі.