Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

За три місяці програмою «Скринінг здоров’я 40+» скористалися 16 тис. українців — дані ЦГЗ

08:31 08.04.2026 |

Україна

Генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта повідомив, що за три місяці від старту національної програми «Скринінг здоров'я 40+» нею скористалися щонайменше 16 тисяч українців.

Про це він розповів в етері «Суспільного».

«За три місяці ми ще не підбивали підсумки, не було як таких результатів, але точно нам відомо про 16 тисяч людей, які скористалися загалом програмою й оплатили ці послуги. Але оскільки проплати самі по собі відбуваються трішки пізніше, то це з затримкою йде», - сказав Курпіта.

За його словами, українці часто відкладають візит до лікаря, виправдовуючи це «обставинами, спричиненими війною». Саме тому Міністерство охорони здоров'я започаткувало низку ініціатив, серед яких і програма «Скринінг здоров'я 40+».

«Це програма, яка нагадує про те, що після 40 років кожному з нас не потрібно відкладати візит до лікаря. Потрібно звернутися і пройти відповідну діагностику захворювання... Ці маленькі кроки допоможуть...оцінити рівень здоров'я населення загалом і сприяти тому, щоб українці зверталися по медичну допомогу раніше, щоби вчасно діагностувати захворювання, які можна вилікувати або запобігти», - сказав директор ЦГЗ.

Він також зазначив, що, за оцінками експертів, нині приблизно 10-15 мільйонів українців потребують постійної психологічної допомоги, що «не може не впливати на стан здоров'я населення загалом».


 Більше про «Скринінг здоров'я 40+»

Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й порушень у стані психічного здоровʼя.  

Стати учасником програми можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:

  • прийняти запрошення на «Скринінг здоров'я 40+»;
  • через сім днів після цього отримати 2000 гривень на «Дія.Картка» для оплати скринінгу;
  • обрати медзаклад із запропонованого переліку й прийти на комплексне обстеження.

    • Раніше прем'єрка казала, що, за умовами програми, учасники отримають запрошення через 30 днів після свого дня народження у 2026-му.

    Тим, хто не користується «Дією», слід через 30 днів після дня народження замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у «ПриватБанку» й звернутися до найближчого ЦНАПу. 

    Скринінг можна пройти незалежно від місця проживання в будь-якому медичному закладі - державному, комунальному чи приватному, - що бере участь у програмі.
    За матеріалами: hromadske.ua
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на сьогодні
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 43,4946
    		  0,0885
    		 0,20
    EUR
    		 1
    		 50,2711
    		  0,0499
    		 0,10

    Курс обміну валют на сьогодні, 09:30
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,2363  0,04 0,09 43,7475  0,07 0,17
    EUR 50,3300  0,28 0,56 51,0238  0,33 0,64

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:01
      куп. uah % прод. uah %
    USD 43,4500  0,02 0,05 43,4800  0,02 0,05
    EUR 50,8278  0,55 1,09 50,8498  0,55 1,10

    ТОП-НОВИНИ

    ПІДПИСКА НА НОВИНИ

     

    Бізнес