За три місяці програмою «Скринінг здоров’я 40+» скористалися 16 тис. українців — дані ЦГЗ
08:31 08.04.2026 |
Генеральний директор Центру громадського здоров'я Володимир Курпіта повідомив, що за три місяці від старту національної програми «Скринінг здоров'я 40+» нею скористалися щонайменше 16 тисяч українців.
Про це він розповів в етері «Суспільного».
«За три місяці ми ще не підбивали підсумки, не було як таких результатів, але точно нам відомо про 16 тисяч людей, які скористалися загалом програмою й оплатили ці послуги. Але оскільки проплати самі по собі відбуваються трішки пізніше, то це з затримкою йде», - сказав Курпіта.
За його словами, українці часто відкладають візит до лікаря, виправдовуючи це «обставинами, спричиненими війною». Саме тому Міністерство охорони здоров'я започаткувало низку ініціатив, серед яких і програма «Скринінг здоров'я 40+».
«Це програма, яка нагадує про те, що після 40 років кожному з нас не потрібно відкладати візит до лікаря. Потрібно звернутися і пройти відповідну діагностику захворювання... Ці маленькі кроки допоможуть...оцінити рівень здоров'я населення загалом і сприяти тому, щоб українці зверталися по медичну допомогу раніше, щоби вчасно діагностувати захворювання, які можна вилікувати або запобігти», - сказав директор ЦГЗ.
Він також зазначив, що, за оцінками експертів, нині приблизно 10-15 мільйонів українців потребують постійної психологічної допомоги, що «не може не впливати на стан здоров'я населення загалом».
Більше про «Скринінг здоров'я 40+»
Програма дає змогу українцям віком від 40 років безоплатно пройти обстеження для раннього виявлення серцево-судинних захворювань, цукрового діабету й порушень у стані психічного здоровʼя.
Стати учасником програми можна через застосунок «Дія». Для цього потрібно:
Раніше прем'єрка казала, що, за умовами програми, учасники отримають запрошення через 30 днів після свого дня народження у 2026-му.
Тим, хто не користується «Дією», слід через 30 днів після дня народження замовити пластикову картку зі спеціальним рахунком у «ПриватБанку» й звернутися до найближчого ЦНАПу.
Скринінг можна пройти незалежно від місця проживання в будь-якому медичному закладі - державному, комунальному чи приватному, - що бере участь у програмі.
