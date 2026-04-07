Посилення безпеки під час роботи в зоні ризику: в Україні запустили прокат детекторів БПЛА

Організація Daily Humanity запускає Бібліотеку прокату детекторів дронів. Пристрої безкоштовно надаватимуть в оренду журналістам, гуманітарним працівникам та персоналу критичної інфраструктури, які працюють в зонах підвищеного ризику, розповіли на сайті 2402 Foundation.

Програма передбачає безкоштовний прокат детекторів БПЛА для верифікованих працівників, аби вони мали можливість виявляти російські безпілотники в польових умовах. Логістикою, відстеженням та технічним обслуговуванням обладнання керуватиме спеціальна команда проєкту в Києві.

"Ця критично важлива послуга знижує фінансовий бар'єр для доступу журналістів та гуманітарників до технологій, що рятують життя", - цитують на сайті проєкту виконавчу директорку Daily Humanity Катерину Сергацкову.

В організації пояснили, що створення проєкту профінансували за кошти донаторів, які надали самі детектори дронів та інфраструктурну підтримку для системи управління та відстеження обладнання. 7 квітня Бібліотеку детекторів презентують в Києві.