Фінансові новини
- |
- 06.04.26
- |
- 15:27
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Швеція надасть Україні високотехнологічні винищувачі проти «шахедів» — подробиці про Tridon Mk2
15:11 06.04.2026 |
Сили оборони України отримають від Швеції сучасні системи протиповітряної оборони Tridon Mk2. Ці комплекси допоможуть ППО України у боротьбі з «шахедами» та іншими повітряними загрозами.
На їх закупівлю Швеція виділить 400 млн євро - майже третину суми нового пакета військової допомоги обсягом 1,2 млрд євро, який було оголошено у лютому.
Міністерство оборони України розповідає, в чому цінність цих систем для України.
Характеристики ППО Tridon Mk2
Tridon Mk2 - це мобільна система протиповітряної оборони середньої дальності. Вперше була представлена у 2024 році.
Працює за будь-яких погодних умов, удень і вночі. Одна з її переваг - відносно низька вартість пострілу.
Tridon Mk2 має на озброєнні 40-мм автоматичну гармату Bofors 40 Mk4, що уражає цілі на відстані до 12 км, здійснюючи до 300 пострілів на хвилину. Система дозволяє зменшувати темп стрільби до 200 пострілів за хвилину, що економить боєприпаси і адаптовує її до конкретних вогневих завдань.
Боєприпаси та шасі для Tridon Mk2
Гармата Tridon Mk2 використовує боєприпаси з програмованим підривом. Вони вибухають безпосередньо перед ціллю, створюючи хмару уламків. Це суттєво підвищує ефективність боротьби з повітряними дронами і крилатими ракетами.
Цю систему можна встановлювати на гусеничні броньовані всюдиходи BvS 10 або вантажівки Scania. Адже вона оснащена електроприводами, завдяки чому легко інтегрується з різними платформами, на відміну від комплексів з гідравлічними приводами.
Шведський Tridon MK 2 - універсальна система протиповітряної оборони, яка поєднує високу ефективність, широкий спектр застосувань та низькі експлуатаційні витрати. Вона здатна одночасно протидіяти багатьом загрозам, зокрема ударним і розвідувальним безпілотникам, літакам, вертольотам та крилатим ракетам.
|
|
ТЕГИ
Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув'язнення
Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
Бізнес
