Свириденко: у 2026 році держава розмінує 10 тис. кв. км, але понад 130 тис. кв. км все ще небезпечні

Понад 130 тис. кв. км українських територій залишаються небезпечними через замінування, проте з початку вторгнення РФ у 2022 році вже повернуто до використання понад 40 тис кв. км, планується цього року розмінування ще майже 10 тис. кв. км, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні, у Міжнародний день інформування про протимінну діяльність, констатуємо: Україна залишається найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі - понад 130 тис. км кв територій потенційно небезпечні. Найбільше - у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях", - написала вона в телеграмі в суботу.

Між тим, зазначила прем'єрка, з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула до використання 40 700 км кв, із них 15,1 тис. га - землі сільськогосподарського призначення, розміновані в межах державної програми "Гуманітарне розмінування".

За її словами, Україна змінює підходи до розмінування, здешевлює роботи та залучає українські роботизовані комплекси. Цього року планується повернути до використання ще майже 10 тис. га, насамперед агроземель. Перелік уперше сформовано із застосуванням системи пріоритезації GRIT, зазначила вона.

"Розвиваємо ринок операторів розмінування: їх кількість зросла з 74 до 134, зокрема завдяки залученню приватного сектору поряд із ДСНС і ДССТ", - пише прем'єрка.

Крім того, діє програма компенсації вартості розмінування для фізичних осіб і самозайнятих аграріїв, тож заявку можна подати через Державний аграрний реєстр.

Також продовжується кампанія Soul of Soil, яка популяризує продукцію з розмінованих територій і підтримує гуманітарне розмінування.