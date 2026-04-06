Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Свириденко: у 2026 році держава розмінує 10 тис. кв. км, але понад 130 тис. кв. км все ще небезпечні

12:20 06.04.2026 |

Україна

Понад 130 тис. кв. км українських територій залишаються небезпечними через замінування, проте з початку вторгнення РФ у 2022 році вже повернуто до використання понад 40 тис кв. км, планується цього року розмінування ще майже 10 тис. кв. км, повідомила прем'єр-міністерка Юлія Свириденко.

"Сьогодні, у Міжнародний день інформування про протимінну діяльність, констатуємо: Україна залишається найбільш забрудненою вибухонебезпечними предметами країною у світі - понад 130 тис. км кв територій потенційно небезпечні. Найбільше - у Харківській, Херсонській, Миколаївській та Донецькій областях", - написала вона в телеграмі в суботу.

Між тим, зазначила прем'єрка, з початку повномасштабного вторгнення Україна повернула до використання 40 700 км кв, із них 15,1 тис. га - землі сільськогосподарського призначення, розміновані в межах державної програми "Гуманітарне розмінування".

За її словами, Україна змінює підходи до розмінування, здешевлює роботи та залучає українські роботизовані комплекси. Цього року планується повернути до використання ще майже 10 тис. га, насамперед агроземель. Перелік уперше сформовано із застосуванням системи пріоритезації GRIT, зазначила вона.

"Розвиваємо ринок операторів розмінування: їх кількість зросла з 74 до 134, зокрема завдяки залученню приватного сектору поряд із ДСНС і ДССТ", - пише прем'єрка.

Крім того, діє програма компенсації вартості розмінування для фізичних осіб і самозайнятих аграріїв, тож заявку можна подати через Державний аграрний реєстр.

Також продовжується кампанія Soul of Soil, яка популяризує продукцію з розмінованих територій і підтримує гуманітарне розмінування.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:41
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3370  0,16 0,36 43,8922  0,13 0,29
EUR 50,0961  0,19 0,38 50,7630  0,14 0,27

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:09
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,5700  0,08 0,18 43,6000  0,06 0,14
EUR 50,3799  0,21 0,41 50,3972  0,17 0,35

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес