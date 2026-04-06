06.04.26
10:14
Евакуація авто в Києві стане дорожчою: що зміниться для водіїв
09:20 06.04.2026 |
У Києві приватні компанії, які здійснюють транспортування евакуйованих транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки, ухвалили рішення про збільшення вартості своїх послуг.
Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, з 15 квітня 2026 року мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспортного засобу становитиме 1 680 грн.
Чому підвищують ціни
Як зазначають підприємці-оператори евакуації, рішення пов'язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне.
Підприємці також ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.
"Тариф на транспортування евакуйованих авто не є державно регульованим, а отже міська влада не затверджує його розмір. [...] Новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування транспортного засобу повною масою до 2 тис. кг, якщо евакуацію виконує Національна поліція України", - зазначили в КМДА.
Водночас там нагадали, що навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України: у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 грн, у Львові - від 1 862 до 2 638 грн.
Скільки автомобілів евакуюють
У 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування.
У середньому на кожні 8 автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один був евакуйований.
Послуги з транспортування евакуйованих авто наразі в Києві надають 14 приватних компаній і комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".
ТОП-НОВИНИ
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
