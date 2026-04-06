Евакуація авто в Києві стане дорожчою: що зміниться для водіїв

У Києві приватні компанії, які здійснюють транспортування евакуйованих транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки, ухвалили рішення про збільшення вартості своїх послуг.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, з 15 квітня 2026 року мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспортного засобу становитиме 1 680 грн.

Чому підвищують ціни

Як зазначають підприємці-оператори евакуації, рішення пов'язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне.

Підприємці також ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.

"Тариф на транспортування евакуйованих авто не є державно регульованим, а отже міська влада не затверджує його розмір. [...] Новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування транспортного засобу повною масою до 2 тис. кг, якщо евакуацію виконує Національна поліція України", - зазначили в КМДА.

Водночас там нагадали, що навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України: у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 грн, у Львові - від 1 862 до 2 638 грн.

Скільки автомобілів евакуюють

У 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування.

У середньому на кожні 8 автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один був евакуйований.

Послуги з транспортування евакуйованих авто наразі в Києві надають 14 приватних компаній і комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".











