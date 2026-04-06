Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Евакуація авто в Києві стане дорожчою: що зміниться для водіїв

09:20 06.04.2026 |

Україна

У Києві приватні компанії, які здійснюють транспортування евакуйованих транспортних засобів на спеціальні майданчики чи стоянки, ухвалили рішення про збільшення вартості своїх послуг.

Як повідомили в Київській міській державній адміністрації, з 15 квітня 2026 року мінімальна вартість транспортування тимчасово затриманого транспортного засобу становитиме 1 680 грн.


Чому підвищують ціни

Як зазначають підприємці-оператори евакуації, рішення пов'язане, зокрема, зі зростанням витрат на пальне.

Підприємці також ініціюють розробку механізму, який дозволить у найближчій перспективі запровадити диференційовану вартість евакуації залежно від ваги транспортного засобу.

"Тариф на транспортування евакуйованих авто не є державно регульованим, а отже міська влада не затверджує його розмір. [...] Новий тариф роботи приватних операторів буде тотожним розміру плати за транспортування транспортного засобу повною масою до 2 тис. кг, якщо евакуацію виконує Національна поліція України", - зазначили в КМДА. 

Водночас там нагадали, що навіть після запланованого підвищення вартість транспортування тимчасово затриманого автомобіля в Києві буде найнижчою серед великих міст України: у Дніпрі вона варіюється від 2 110 до 2 410 грн, у Львові - від 1 862 до 2 638 грн.


Скільки автомобілів евакуюють

У 2025 році інспекція з паркування міста Києва зафіксувала майже 400 тис. випадків порушення правил зупинки, стоянки і паркування.

У середньому на кожні 8 автомобілів, щодо яких вживались заходи реагування, лише один був евакуйований.

Послуги з транспортування евакуйованих авто наразі в Києві надають 14 приватних компаній і комунальне підприємство "Центр організації дорожнього руху".

У Києві змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів
У Києві змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів
У Києві змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів
У Києві змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів
У Києві змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів
У Києві змінять вартість транспортування евакуйованих автомобілів 
За матеріалами: БізнесЦензор
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,3341  0,16 0,37 43,8918  0,13 0,29
EUR 50,0914  0,19 0,38 50,7523  0,15 0,29

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес