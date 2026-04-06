Фінансові новини
- |
06.04.26
- |
05:21
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
У березні 18,6% роботи ТЦ переривали повітряні тривоги — УРТЦ
16:58 03.04.2026 |
Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ в березні 2026 року знизилася порівняно з лютим на 0,1% - до 18,6%, проте залишається на вкрай високому рівні, в березні-2025 р. цей показник дорівнював 11%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).
Всі інші показники в абсолютному вимірі (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ) погіршили свої показники, зокрема останні два зафіксували антирекорди з початку повномасштабної війни.
До п'ятірки регіонів, ТЦ яких найчастіше доводилось переривати свою роботу, за підсумками березня увійшли Донецька (85,5%), Сумська (79,7%), Запорізька (49,2%), Харківська (41,7%) та Чернігівська (33,8%) області.
В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 142,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2026 р. - 4,8 робочих днів.
УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.
Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
У РУБРИЦІ
|3G в Україні вимкнуть: Мінцифри оголосило дату
|5G крокує далі: Мінцифри анонсувало нове місто запуску
|Для держслужби військовозобов’язаним необхідно мати досвід військової або прирівняної до неї служби — офіційне роз’яснення
|Онлайн-заяви для переселенців: виплати можна буде оформити через Пенсійний фонд
|Держкомпанії на біржу: Україна готує IPO та продаж міноритарних часток
|Загроза ззовні: Держпродспоживслужба застерігає щодо ящуру з РФ
Бізнес
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції