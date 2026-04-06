Бізнес

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

У березні 18,6% роботи ТЦ переривали повітряні тривоги — УРТЦ

16:58 03.04.2026 |

Україна

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ в березні 2026 року знизилася порівняно з лютим на 0,1% - до 18,6%, проте залишається на вкрай високому рівні, в березні-2025 р. цей показник дорівнював 11%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Всі інші показники в абсолютному вимірі (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ) погіршили свої показники, зокрема останні два зафіксували антирекорди з початку повномасштабної війни.

До п'ятірки регіонів, ТЦ яких найчастіше доводилось переривати свою роботу, за підсумками березня увійшли Донецька (85,5%), Сумська (79,7%), Запорізька (49,2%), Харківська (41,7%) та Чернігівська (33,8%) області.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 142,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2026 р. - 4,8 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

