У березні 18,6% роботи ТЦ переривали повітряні тривоги — УРТЦ

Частка тривалості повітряних тривог протягом часу роботи ТЦ в березні 2026 року знизилася порівняно з лютим на 0,1% - до 18,6%, проте залишається на вкрай високому рівні, в березні-2025 р. цей показник дорівнював 11%, повідомила Українська рада торгових центрів (УРТЦ).

Всі інші показники в абсолютному вимірі (кількість тривог, кількість тривог у робочий час ТЦ, тривалість тривог, тривалість тривог в робочий час ТЦ) погіршили свої показники, зокрема останні два зафіксували антирекорди з початку повномасштабної війни.

До п'ятірки регіонів, ТЦ яких найчастіше доводилось переривати свою роботу, за підсумками березня увійшли Донецька (85,5%), Сумська (79,7%), Запорізька (49,2%), Харківська (41,7%) та Чернігівська (33,8%) області.

В середньому по Україні час вимушеного простою ТЦ через повітряні тривоги сягнув 142,4 робочих днів з початку повномасштабного вторгнення, а у березні 2026 р. - 4,8 робочих днів.

УРТЦ з 24 лютого 2022 року публікує інтерактивну мапу тривалості повітряних тривог у регіонах країни. Мапа оновлюється щомісяця.

Заснований 2020 року УРТЦ є некомерційною організацією, що об'єднує ключових учасників ринку торговельної нерухомості: власників і девелоперів торговельних центрів, а також компанії, пов'язані з будівництвом і обслуговуванням ТРЦ.