06.04.26
05:21
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
3G в Україні вимкнуть: Мінцифри оголосило дату
09:35 03.04.2026 |
Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю «РБК-Україна».
Він пояснив, що вимикання 3G - це не унікальний процес для України.
«По всьому світу оператори поступово відмовляються від 3G, оскільки ця технологія вже вважається застарілою. Вона менш ефективно використовує ресурс і не здатна забезпечити ті швидкості та якість зв'язку, яких сьогодні очікують користувачі. Натомість ті самі частоти переналаштовують під 4G, що дозволяє підвищити швидкість, зменшити затримки, покращити стабільність зʼєднання», - сказав Прибитько.
Мінцифри домовилося з мобільними операторами про дедлайн: 3G повністю вимкнуть до 1 січня 2031 року. Раніше медіа писали про 31 грудня 2030 року.
«Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки - 4G є базою для розгортання 5G», - пояснив посадовець.
ТОП-НОВИНИ
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
У березні 18,6% роботи ТЦ переривали повітряні тривоги — УРТЦ
|3G в Україні вимкнуть: Мінцифри оголосило дату
|5G крокує далі: Мінцифри анонсувало нове місто запуску
|Для держслужби військовозобов’язаним необхідно мати досвід військової або прирівняної до неї служби — офіційне роз’яснення
|Онлайн-заяви для переселенців: виплати можна буде оформити через Пенсійний фонд
|Держкомпанії на біржу: Україна готує IPO та продаж міноритарних часток
|Загроза ззовні: Держпродспоживслужба застерігає щодо ящуру з РФ
Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції