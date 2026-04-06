3G в Україні вимкнуть: Мінцифри оголосило дату

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю «РБК-Україна».

Він пояснив, що вимикання 3G - це не унікальний процес для України.

«По всьому світу оператори поступово відмовляються від 3G, оскільки ця технологія вже вважається застарілою. Вона менш ефективно використовує ресурс і не здатна забезпечити ті швидкості та якість зв'язку, яких сьогодні очікують користувачі. Натомість ті самі частоти переналаштовують під 4G, що дозволяє підвищити швидкість, зменшити затримки, покращити стабільність зʼєднання», - сказав Прибитько.

Мінцифри домовилося з мобільними операторами про дедлайн: 3G повністю вимкнуть до 1 січня 2031 року. Раніше медіа писали про 31 грудня 2030 року.

«Ми заклали такий тривалий перехідний період спеціально, щоб для вас ця відмова пройшла абсолютно непомітно. А от 5G не означає, що 4G зникне. Навпаки - 4G є базою для розгортання 5G», - пояснив посадовець.