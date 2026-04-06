5G крокує далі: Мінцифри анонсувало нове місто запуску

09:22 03.04.2026 |

Україна

Київ стане наступним містом, де запустять пілот 5G, жодних регуляторних перепон з боку держави немає.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз триває суто технічний етап: мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, щоб покриття у столиці було максимально якісним", - розповів Прибитько.

За його словами, головний результат пілоту - понад півмільйона українців уже протестували 5G у реальних умовах.

"Ми побачили чітку тенденцію: щойно з'являється покриття, люди миттєво починають ним користуватися на повну. Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону", - зазначив заступник міністра.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 43,6549
  0,1595
 0,36
EUR
 1
 50,3123
  0,1444
 0,29

Курс обміну валют на 03.04.26, 09:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4933  0,00 0,00 44,0181  0,02 0,03
EUR 50,2848  0,14 0,27 50,9000  0,16 0,32

Міжбанківський ринок на 03.04.26, 17:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 43,4900  0,25 0,57 43,5400  0,25 0,57
EUR 50,1744  0,27 0,54 50,2233  0,26 0,52

