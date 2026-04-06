5G крокує далі: Мінцифри анонсувало нове місто запуску

Київ стане наступним містом, де запустять пілот 5G, жодних регуляторних перепон з боку держави немає.

Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю "РБК-Україна".

"Зараз триває суто технічний етап: мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, щоб покриття у столиці було максимально якісним", - розповів Прибитько.

За його словами, головний результат пілоту - понад півмільйона українців уже протестували 5G у реальних умовах.

"Ми побачили чітку тенденцію: щойно з'являється покриття, люди миттєво починають ним користуватися на повну. Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону", - зазначив заступник міністра.