"Невдачі неодмінно будуть, і те, як ви з ними впораєтеся, буде найважливішим показником того, чи досягнете ви успіху"
Джеймі Даймон
5G крокує далі: Мінцифри анонсувало нове місто запуску
09:22 03.04.2026 |
Київ стане наступним містом, де запустять пілот 5G, жодних регуляторних перепон з боку держави немає.
Про це розповів заступник міністра цифрової трансформації з розвитку цифрової інфраструктури Станіслав Прибитько в інтерв'ю "РБК-Україна".
"Зараз триває суто технічний етап: мобільні оператори замовляють обладнання та фіналізують локації для базових станцій, щоб покриття у столиці було максимально якісним", - розповів Прибитько.
За його словами, головний результат пілоту - понад півмільйона українців уже протестували 5G у реальних умовах.
"Ми побачили чітку тенденцію: щойно з'являється покриття, люди миттєво починають ним користуватися на повну. Трафік зріс у рази. Завдяки високій швидкості абоненти дивляться відео в найвищій якості, миттєво завантажують важкі файли та працюють із хмарними сервісами просто з телефону", - зазначив заступник міністра.
|Апеляція залишила чинним вирок ексголові ДФС Роману Насірову 6 років ув’язнення
|Україна прострочила виконання структурних маяків програми МВФ за перший квартал 2026 року
|Україна та Болгарія підписали довгострокову безпекову угоду на 10 років
|Рада розгляне законопроєкт про регулювання Telegram: що він передбачає
|У березні 18,6% роботи ТЦ переривали повітряні тривоги — УРТЦ
|3G в Україні вимкнуть: Мінцифри оголосило дату
|5G крокує далі: Мінцифри анонсувало нове місто запуску
|Для держслужби військовозобов’язаним необхідно мати досвід військової або прирівняної до неї служби — офіційне роз’яснення
|Онлайн-заяви для переселенців: виплати можна буде оформити через Пенсійний фонд
|Держкомпанії на біржу: Україна готує IPO та продаж міноритарних часток
|Загроза ззовні: Держпродспоживслужба застерігає щодо ящуру з РФ
|Велика Британія розпочала тестування квантової навігації на залізничному транспорті
Британці вирішили, що покладатися лише на супутники у 2026 році - це якось несерйозно, особливо коли мова йде про залізницю. Поки ми звикаємо до того, що GPS може «глючити» через РЕБ або просто зникати в тунелях, у Сполученому Королівстві вивели на колії перший у світі прототип квантової навігаційної системи.
|Нові технології тиснуть на ціни: DDR5 падає через Google TurboQuant
|Як на iPhone: Android готує швидкий обмін файлами через NFC
|Європарламент підтримав попередню заборону програм, що генерують інтимний контент
|Google Пошук представив в Україні нову функцію «живих розмов» із штучним інтелектом
|Прорив у електроніці: китайський конденсатор працює при −100 °C
|Gemini розширює можливості Google TV: анонсовано три нові функції