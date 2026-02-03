Мінрозвитку оприлюднило деталі програми «СвітлоДім».

Уряд запустив програму «СвітлоДім» з фінансування облаштування багатоповерхівок автономним електроживленням. Прийом заявок розпочнеться найближчим часом.





Про це повідомило Міністерство розвитку громад та територій, передає Укрінформ.

«Стартувала програма державної підтримки «СвітлоДім», яка допоможе мешканцям багатоквартирних будинків забезпечити автономне електроживлення під час тривалих відключень. Йдеться про роботу ключових систем життєзабезпечення - водопостачання, зв'язку, ліфтів, освітлення та тепла, зокрема в опалювальний період», - йдеться в повідомленні.

Усі заявки на отримання допомоги подаватимуться онлайн на офіційному сайті програми через електронний кабінет на порталі «Дія», який запрацює вже найближчим часом.

Фінансуватиметься «СвітлоДім» з державного бюджету, коштом міжнародних партнерів або інших джерел. Розмір державної допомоги становитиме від 100 до 300 тис. грн - залежно від поверховості будинку та кількості під'їздів. Кошти можна буде спрямувати на придбання: бензинових, дизельних або газових генераторів; інверторів; блоків керування високовольтними батареями; акумуляторів; сонячних панелей.

Мешканці самостійно обиратимуть тип обладнання та постачальника - програма не передбачає обмежень у цьому питанні. Подати заявки зможуть ОСББ, житлові та обслуговуючі кооперативи, управителі багатоквартирних будинків будь-якої форми власності.

У Мінрозвитку запевняють, що виплати будуть надходити заявникам протягом 48 годин після валідації комісією заявок.

Отримувач державної допомоги має придбати обладнання протягом 45 календарних днів з дати їх отримання, але не пізніше 20 грудня 2026 року. Після встановлення обладнання необхідно подати звіт про цільове використання коштів через «Дію» упродовж 30 робочих днів, також не пізніше цієї дати.

Програма діятиме протягом воєнного стану, але не довше двох років з моменту набуття постановою чинності, в тих громадах, де через складну енергетичну ситуацію офіційно зафіксована надзвичайна ситуація в енергетиці. На першому етапі це Київ та Київщина.