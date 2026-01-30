Авторизация

В Україні зросли надходження в бюджети за паркування: Київ не потравив у лідери

16:48 29.01.2026 |

Україна

В Україні у 2025 році до місцевих бюджетів надійшло 205,3 млн грн збору за місця для паркування автомоболів.

Про це повідомляє Державна податкова служба.

Порівняно з 2024 роком надходження зросли на 17,9 %, або на 31,2 млн грн (у 2024 році - 174,1 млн грн).

Топ-3 області за сплатою цього збору:

  • Одеська - 72,8 млн грн,
  • Львівська - 54,1 млн грн,
  • Дніпропетровська - 51,2 млн грн.

    • В Податковій нагадали, що платниками збору є представники бізнесу (юридичні особи та ФОПи), які відповідно до рішень органів місцевого самоврядування організовують та провадять діяльність із забезпечення паркування автомобілів.

    Перелік спеціальних земельних ділянок, відведених для організації та провадження діяльності із забезпечення паркування транспортних засобів, затверджується рішенням сільської, селищної або міської ради про встановлення збору за місця для паркування транспортних засобів.

    За матеріалами: Економічна правда
     

