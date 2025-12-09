На сьогодні в "Резерв+" уже 6 млн користувачів, а до державного бюджету сплачено 1 млрд грн штрафів за порушення обліку військовозобов'язаного, повідомив керівник Головного управління інформаційних технологій Міністерства оборони Олег Берестовий.

"В "Резерв+" 6 млн користувачів - це військовозобов'язані і ті, хто має облікові картки в реєстрі "Оберіг". Це велике підґрунтя, щоб цифровізувати ті послуги, які у нас уже є. Три мільйона відвідувань на місяць, це величезний відсоток користування навіть порівнюючи з "Дією", - сказав Берестовий на Digital Defence Forum в понеділок у Києві.

Також він розповів, що наразі до державного бюджету уже отримано 1 млрд грн штрафів за порушення обліку військовозобов'язаного, які сплачено через "Резерв+".

Серед іншого він розповів, що на сьогодні 724 тис. відстрочок були продовжені автоматично, а загалом 90% відстрочок отримуються через "Резерв+".

Берестовий зазначив, що через автопродовження відстрочок на рік йде економія понад 329 млн грн.

Крім того, він розповів про останнє оновлення в "Резерв+" - Резерв ID, таким чином в додатку тепер буде відображатися фотографія військовозобов'язаного.

"З цього тижня цей військово-обліковий документ в такому форматі буде обов'язковим для всіх, він буде в єдиній формі, з QR-кодом", - додав він.