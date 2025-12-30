Авторизация

"Навряд чи ціль – блекаут". У Міненерго вважають, що Росія намагається "качнути" Україну

17:46 29.12.2025 |

Україна

Метою регулярних ударів по енергосистемі може бути не стільки блекаут, скільки спроба розхитати суспільство, сказав т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов у інтерв'ю Forbes.

Він пояснив, що для відновлення енергосистеми України до стану "без відключень" потрібно не так багато часу - два місяці без обстрілів. "Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - розповів він.

Міністерство не розраховує на такий сценарій і виходить з того, що "атаки будуть постійно" принаймні до кінця зими.

"Зараз у них план такий - качнути суспільство", - пояснив Некрасов.

На його думку, мета російських обстрілів - спробувати посіяти паніку, зламати опір, розділити суспільство.

"Втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. Це дозволить їм просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд ціль - блекаут, адже ми відремонтуємось, перепідключимо і вийдемо з нього", - пояснив він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

