Метою регулярних ударів по енергосистемі може бути не стільки блекаут, скільки спроба розхитати суспільство, сказав т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов у інтерв'ю Forbes.

Він пояснив, що для відновлення енергосистеми України до стану "без відключень" потрібно не так багато часу - два місяці без обстрілів. "Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - розповів він.

Міністерство не розраховує на такий сценарій і виходить з того, що "атаки будуть постійно" принаймні до кінця зими.

"Зараз у них план такий - качнути суспільство", - пояснив Некрасов.

На його думку, мета російських обстрілів - спробувати посіяти паніку, зламати опір, розділити суспільство.

"Втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. Це дозволить їм просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд ціль - блекаут, адже ми відремонтуємось, перепідключимо і вийдемо з нього", - пояснив він.

