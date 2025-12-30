Фінансові новини
- 30.12.25
- 12:04
- RSS
- мапа сайту
"Навряд чи ціль – блекаут". У Міненерго вважають, що Росія намагається "качнути" Україну
17:46 29.12.2025 |
Метою регулярних ударів по енергосистемі може бути не стільки блекаут, скільки спроба розхитати суспільство, сказав т.в.о. міністра енергетики Артем Некрасов у інтерв'ю Forbes.
Він пояснив, що для відновлення енергосистеми України до стану "без відключень" потрібно не так багато часу - два місяці без обстрілів. "Нещодавно робили розрахунки. Якщо зараз удари б припинились, то на відновлення енергосистеми піде два місяці", - розповів він.
Міністерство не розраховує на такий сценарій і виходить з того, що "атаки будуть постійно" принаймні до кінця зими.
"Зараз у них план такий - качнути суспільство", - пояснив Некрасов.
На його думку, мета російських обстрілів - спробувати посіяти паніку, зламати опір, розділити суспільство.
"Втрата цілісності енергосистеми може призвести до суттєвого погіршення енергопостачання на Лівобережжі та в окремих регіонах Правобережжя. Це дозволить їм просувати наративи, які розколюватимуть суспільство. Тому навряд ціль - блекаут, адже ми відремонтуємось, перепідключимо і вийдемо з нього", - пояснив він.
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Уряд відтермінував строки обов’язкового використання платіжних терміналів для ФОП 1-ї групи
|Канада надасть Україні $2,5 млрд економічної допомоги
|Реструктуризація держборгу: Україна завершила обмін облігацій на $2,6 мільярда
|Верховна Рада зможе проголосувати дату виборів президента після підписання мирної угоди – Зеленський
|Як подвоїти корисну площу складу без переїзду
|В Україні оголосили «Єдинозбір» на 1 млрд грн для знищення «Шахедів»
У РУБРИЦІ
|З 1 січня квитки на Київську міську електричку треба буде купувати до посадки
|"Навряд чи ціль – блекаут". У Міненерго вважають, що Росія намагається "качнути" Україну
|Кабмін передав нерухомість в управлінні АРМА для розміщення переселенців, – Свириденко
|Кабмін затвердив оновлений держстандарт початкової освіти
|Україна серед лідерів GovTech у рейтингу Світового банку
|Військова медицина без паперу: в ЗСУ запровадили електронну первинну медичну картку
Бізнес
|Google невдовзі дозволить змінювати адресу електронної пошти Gmail
|Сенсорний екран вашого автомобіля може відволікати вас більше, ніж ви думаєте
|Власник Tesla не зміг знайти аварійне розблокування дверей — тепер влада вимагає від компанії пояснень
|Енергія на 400 км за 5 хвилин: BYD показала роботу нової зарядної станції для авто
|NVIDIA домовилася про ліцензування технологій з розробником ШІ-чипів Groq
|США введуть мита на імпорт китайських напівпровідників у 2027-му
|У Кореї заборонили продавати нові смартфони без процедури розпізнавання обличчя