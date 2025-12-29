Авторизация

Кабмін передав нерухомість в управлінні АРМА для розміщення переселенців, – Свириденко

17:35 29.12.2025 |

Економіка, Україна

Кабінет Міністрів доручив використати арештовану нерухомість, передану за рішеннями судів в управління Нацагентства з розшуку та менеджменту активів (АРМА), для розміщення внутрішньо переміщених осіб.

Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.

"Уряд передає обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, арештовану Агентством з розшуку та менеджменту активів. У першому такому списку 112 приміщень - це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні приміщення і будівлі громадського дозвілля", - написала Свириденко, уточнивши, що ці об'єкти розташовані в різних областях країни.

За словами очільниці уряду, до кінця січня приміщення розподілять між органами, які опікуються ВПО. Очікується, що їх почнуть використовувати для розміщення переселенців вже у першому кварталі 2026 року.

Свириденко додала, що уряд також доручив Міністерству освіти і науки переглянути обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі протягом останнього року. Їх також передадуть для розселення ВПО.

"Наступний етап - протягом місяця усі міністерства в координації з державними компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО. Координує процес Мінекономіки", - зазначила голова Кабміну.

Як повідомлялося, наприкінці листопада Міністерство розвитку громад та територій оголосило про початок прийому заяв від територіальних громад на участь в експериментальному проєкті зі створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла.

Проєкт передбачає будівництво соціального житла, що перебуватиме у власності громад, і здаватиметься в оренду за пільговими цінами внутрішньо переміщеним особам, ветеранам, рідним загиблих захисників, вчителям, лікарям та працівникам критичної інфраструктури.

Для фінансування пілотної фази проєкту планується по 50 млн євро кредитних коштів і грантового фінансування від Європейського інвестиційного банку (ЄІБ) та Єврокомісії. 
Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,2179
  0,2848
 0,68
EUR
 1
 49,6525
  0,2260
 0,46

Курс обміну валют на сьогодні, 09:54
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,8240  0,10 0,24 42,3713  0,07 0,17
EUR 49,3100  0,09 0,18 49,9600  0,05 0,11

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:01
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,2000  0,10 0,24 42,3100  0,17 0,40
EUR 49,8270  0,20 0,41 49,8500  0,20 0,40

