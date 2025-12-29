Кабмін передав нерухомість в управлінні АРМА для розміщення переселенців, – Свириденко

Кабінет Міністрів доручив використати арештовану нерухомість,
передану за рішеннями судів в управління Нацагентства з розшуку та
менеджменту активів (АРМА), для розміщення внутрішньо переміщених осіб.
Про це прем'єр-міністерка Юлія Свириденко повідомила у Telegram.
"Уряд
передає обʼєкти, які перебувають у власності держави та в користуванні
державних органів і держкомпаній, а також нерухомість, арештовану
Агентством з розшуку та менеджменту активів. У першому такому списку 112
приміщень - це житлові будинки спільного проживання, готельні офісні
приміщення і будівлі громадського дозвілля", - написала Свириденко,
уточнивши, що ці об'єкти розташовані в різних областях країни.
За
словами очільниці уряду, до кінця січня приміщення розподілять між
органами, які опікуються ВПО. Очікується, що їх почнуть використовувати
для розміщення переселенців вже у першому кварталі 2026 року.
Свириденко
додала, що уряд також доручив Міністерству освіти і науки переглянути
обʼєкти, які не використовувалися за призначенням в освітньому процесі
протягом останнього року. Їх також передадуть для розселення ВПО.
"Наступний
етап - протягом місяця усі міністерства в координації з державними
компаніями та ОВА, а також АРМА мають винести на розгляд уряду
додатковий перелік обʼєктів, які можуть бути використані для потреб ВПО.
Координує процес Мінекономіки", - зазначила голова Кабміну.
Як повідомлялося, наприкінці листопада Міністерство розвитку громад та територій оголосило про початок прийому заяв
від територіальних громад на участь в експериментальному проєкті зі
створення Фонду муніципального (соціального) орендного житла.
Проєкт
передбачає будівництво соціального житла, що перебуватиме у власності
громад, і здаватиметься в оренду за пільговими цінами внутрішньо
переміщеним особам, ветеранам, рідним загиблих захисників, вчителям,
лікарям та працівникам критичної інфраструктури.
Для
фінансування пілотної фази проєкту планується по 50 млн євро кредитних
коштів і грантового фінансування від Європейського інвестиційного банку
(ЄІБ) та Єврокомісії.