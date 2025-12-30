Фінансові новини
30.12.25
12:04
RSS
мапа сайту
З 1 січня квитки на Київську міську електричку треба буде купувати до посадки
08:52 30.12.2025 |
Укрзалізниця оголосила про зміни в системі продажу квитків для проїзду в Київській міській електричці, які набувають чинності з 1 січня. Головна зміна - квитки більше не продаватимуться безпосередньо в поїзді, йдеться в повідомленні УЗ в Telegram.
"Це поступовий перехід до зрозумілої та звичної для міста моделі - як у метро, трамваї чи автобусі [...] Розуміємо, що звичка купувати квиток у поїзді була зручною, але зараз просимо поступово переходити до купівлі завчасно. Це кілька кліків у телефоні, і ви спокійно заходите на платформу без зайвих хвилювань", - йдеться в повідомленні.
На станціях планують посилити контроль при вході, а касири в вагонах будуть виконувати роль контролерів.
Способів купити квиток на міську електричку в Києві багато: через застосунок Укрзалізниці, через застосунок "Київ.Цифровий", через термінали самообслуговування, через валідатори, готівкою в касах.
"Такий процес купівлі квитків на Київську кільцеву електричку покликаний підвищити дохідність без зміни вартості поїздки, диджиталізувати розрахунки (менше готівки), а це в свою чергу дозволить нам мати більш повну аналітику щодо трафіку пасажирів", - пояснила Укрзалізниця.
