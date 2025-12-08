Оборонні стартапи з початку року залучили вже понад $105 мільйонів інвестицій

Протягом 2025 року українським defense tech стартапам вдалося залучити більше 105 млн дол. США від інвесторів.

Про це повідомив у Телеграмі перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров, передає Укрінформ.

За даними Федорова, сьогодні оборонний кластер Brave1 є найбільшим ангельським інвестором в Україні. Завдяки співпраці з ним, понад 50 українським defense tech-компаніям протягом поточного року вдалося залучити більш як 105 млн доларів від іноземних фондів, що становить третину всіх ранніх інвестицій Європи у сфері оборонних технологій.

Наразі вітчизняним компаніям вдається закривати раунди обсягом $2,5-5 млн.

Найбільше інвестицій залучили розробник ШІ-рішень для автономності дронів Swarmer ($15 млн), виробник НРК компанія Tencore ($3,74 млн), винахідник автономної технології для виявлення мін Dropla ($2,75 млн), розробник стійких до РЕБ системи зв'язку Teletactica ($1,5 млн), компанія M-fly, яка винайшла стабілізатор для розвідувальних дронів, ($1,3 млн), автори автономних систем управління для безпілотників Norda Dynamics ($1 млн).