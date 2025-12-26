Уряд дозволив купувати інноваційні дорогі ліки коштами медзакладів, державного і місцевих бюджетів

Кабмін ухвалив рішення щодо нового підходу до закупівлі інноваційних лікарських засобів через укладення договорів керованого доступу (Managed Entry Agreements). Про це повідомила пресслужба уряду.

Внесено зміни до постанови №61 від 27 січня 2021 року, що визначає порядок проведення переговорів, укладання та виконання договорів керованого доступу.





"Відтепер такі закупівлі можуть здійснюватися одночасно коштом державного бюджету, місцевих бюджетів та закладів охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.





Якщо до цього інноваційні лікарські засоби закупляли централізовано лише за кошти держбюджету, то тепер до процесу зможуть приєднуватися департаменти охорони здоров'я і окремі державні та комунальні медзаклади. Але вони не зможуть використовувати кошти, надані в межах програми медичних гарантій.

Учасники закупівель повинні будуть укласти договори з Медзакупівлями України. У Кабміні переконані, що це дозволить отримувати кращі цінові пропозиції, збільшувати обсяги закупівель та оптимізувати витрати на медичні потреби. Також заклади охорони здоров'я отримають можливість закуповувати ліки, які раніше були недоступні через високу вартість.

Участь закладів у таких закупівлях є добровільною.

Механізм керованого доступу Медзакупівлі України використовують із 2022 року для закупівель дорогих інноваційних лікарських засобів. У Кабміні зазначили, що він дає змогу закуповувати інноваційні препарати за цінами, прийнятними для держбюджету.

"У багатьох випадках вдається знизити ціну препарату в кілька разів", - додали в пресслужбі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у 2025 році було укладено нові договори на постачання семи сучасних лікарських засобів.

"Завдяки механізму договорів керованого доступу ми маємо можливість закуповувати інноваційні та дороговартісні лікарські засоби за значно вигіднішими умовами, ніж це можливо на відкритому ринку. Це дозволяє не лише заощаджувати кошти, а й забезпечувати пацієнтів із важкими та рідкісними захворюваннями тими ліками, які раніше були фактично недоступні", - додав він.



