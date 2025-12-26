Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Уряд дозволив купувати інноваційні дорогі ліки коштами медзакладів, державного і місцевих бюджетів

14:32 26.12.2025 |

Економіка, Україна

Кабмін ухвалив рішення щодо нового підходу до закупівлі інноваційних лікарських засобів через укладення договорів керованого доступу (Managed Entry Agreements). Про це повідомила пресслужба уряду.

Внесено зміни до постанови №61 від 27 січня 2021 року, що визначає порядок проведення переговорів, укладання та виконання договорів керованого доступу.


"Відтепер такі закупівлі можуть здійснюватися одночасно коштом державного бюджету, місцевих бюджетів та закладів охорони здоров'я", - йдеться у повідомленні.


Якщо до цього інноваційні лікарські засоби закупляли централізовано лише за кошти держбюджету, то тепер до процесу зможуть приєднуватися департаменти охорони здоров'я і окремі державні та комунальні медзаклади. Але вони не зможуть використовувати кошти, надані в межах програми медичних гарантій.

Учасники закупівель повинні будуть укласти договори з Медзакупівлями України. У Кабміні переконані, що це дозволить отримувати кращі цінові пропозиції, збільшувати обсяги закупівель та оптимізувати витрати на медичні потреби. Також заклади охорони здоров'я отримають можливість закуповувати ліки, які раніше були недоступні через високу вартість.

Участь закладів у таких закупівлях є добровільною.

Механізм керованого доступу Медзакупівлі України використовують із 2022 року для закупівель дорогих інноваційних лікарських засобів. У Кабміні зазначили, що він дає змогу закуповувати інноваційні препарати за цінами, прийнятними для держбюджету.

"У багатьох випадках вдається знизити ціну препарату в кілька разів", - додали в пресслужбі.

Міністр охорони здоров'я Віктор Ляшко повідомив, що у 2025 році було укладено нові договори на постачання семи сучасних лікарських засобів.

"Завдяки механізму договорів керованого доступу ми маємо можливість закуповувати інноваційні та дороговартісні лікарські засоби за значно вигіднішими умовами, ніж це можливо на відкритому ринку. Це дозволяє не лише заощаджувати кошти, а й забезпечувати пацієнтів із важкими та рідкісними захворюваннями тими ліками, які раніше були фактично недоступні", - додав він.
За матеріалами: ЛIГАБiзнесIнформ
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9331
  0,2210
 0,52
EUR
 1
 49,4265
  0,2563
 0,52

Курс обміну валют на сьогодні, 09:40
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7241  0,05 0,11 42,2979  0,05 0,13
EUR 49,2200  0,04 0,07 49,9052  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0300  0,13 0,31 42,0600  0,06 0,14
EUR 49,5030  0,16 0,33 49,5255  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес