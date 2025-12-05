Зарплату військовим у 2026 році не підвищать, але будуть контракти з покращеними умовами, - Шмигаль

У 2026 році в Держбюджеті не передбачено підвищення зарплат військовослужбовцям. Натомість з'являться контракти із покращеними умовами.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив міністр оборони Денис Шмигаль.

За його словами, сьогодні уряд розгляне законопроєкт про запровадження додаткових змін в контрактну форму служби.

Зарплата військових

"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення у 2026 році не передбачається.

"Проєктом бюджету збільшення грошового забезпечення у 2026 році не передбачається.

Ми передбачаємо запровадження нової форми, контрактної, яка буде містити покращені умови для всіх військовослужбовців, зокрема для діючих військовослужбовців буде змога підписувати контракти за новою формою, отримувати по них більше коштів", - пояснив міністр.