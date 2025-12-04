Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо еАкциз з 1 листопада 2026 року - бізнес матиме 10 місяців на тестування повного функціоналу системи. Парламент погодив продовження термінів тестування еАкцизу. Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу", - зазначив Федоров.

Під час тестування бізнес зможе:

налаштувати касові та складські програми;

навчити команди працювати з e-марками;

протестувати роботу в реальних умовах.

Перший віцепрем'єр очікую, що "еАкциз" стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет.

За словами Федорова, такі системи в ЄС уже показали ефективність, зокрема система Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення.

"еАкциз" одночасно охоплює два ринки - алкоголю й тютюну. Це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким ми працюємо майже три роки", - додав Федоров.