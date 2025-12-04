Фінансові новини
- 04.12.25
- 19:05
В Україні відтермінували запровадження системи "еАкциз"
10:35 04.12.2025 |
Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.
Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
"Запускаємо еАкциз з 1 листопада 2026 року - бізнес матиме 10 місяців на тестування повного функціоналу системи. Парламент погодив продовження термінів тестування еАкцизу. Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу", - зазначив Федоров.
Під час тестування бізнес зможе:
Перший віцепрем'єр очікую, що "еАкциз" стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет.
За словами Федорова, такі системи в ЄС уже показали ефективність, зокрема система Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення.
"еАкциз" одночасно охоплює два ринки - алкоголю й тютюну. Це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким ми працюємо майже три роки", - додав Федоров.
