Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

В Україні відтермінували запровадження системи "еАкциз"

10:35 04.12.2025

Україна

Верховна Рада продовжила період тестування системи "еАкциз" до 12 жовтня 2026 року та відтермінувала запровадження системи до 1 листопада наступного року.

Про це повідомив перший віцепрем'єр-міністр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"Запускаємо еАкциз з 1 листопада 2026 року - бізнес матиме 10 місяців на тестування повного функціоналу системи. Парламент погодив продовження термінів тестування еАкцизу. Це спільне рішення Мінцифри та бізнесу", - зазначив Федоров.

Під час тестування бізнес зможе:

  • налаштувати касові та складські програми;
  • навчити команди працювати з e-марками;
  • протестувати роботу в реальних умовах.

    • Перший віцепрем'єр очікую, що "еАкциз" стане основою для подальшої боротьби з тіньовими схемами та посилить податкові надходження в бюджет.

    За словами Федорова, такі системи в ЄС уже показали ефективність, зокрема система Tobacco Track & Trace зменшила обсяги нелегального тютюну на 20%. Україна враховує цей досвід, але впроваджує більш комплексне рішення.

    "еАкциз" одночасно охоплює два ринки - алкоголю й тютюну. Це пріоритетний антикорупційний інструмент, над яким ми працюємо майже три роки", - додав Федоров.

    За матеріалами: Економічна правда
     

    ТЕГИ

    Курс НБУ на завтра
     
    		 за
    		 курс
    		 uah
    		 %
    USD
    		 1
    		 42,1838
    		  0,0196
    		 0,05
    EUR
    		 1
    		 49,2264
    		  0,0004
    		 0,00

    Курс обміну валют на сьогодні, 10:09
      куп. uah % прод. uah %
    USD 41,8818  0,12 0,29 42,4339  0,12 0,28
    EUR 48,8582  0,03 0,07 49,5029  0,04 0,09

    Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
      куп. uah % прод. uah %
    USD 42,1550  0,04 0,08 42,1950  0,05 0,11
    EUR 49,2115  0,07 0,15 49,2415  0,09 0,18

    Бізнес