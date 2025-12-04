Лісництвами ДП "Ліси України" розпочато продаж різдвяних ялинок, близько 10 тис. дерев вже реалізовано.

Про це інформує пресслужба держпідприємства.

Зазначається, що цьогоріч планується реалізувати близько 140 тисяч хвойних дерев. Якщо попит буде вищим, то заготовлять додаткову кількість. У господарствах ДП "Ліси України" 2,7 тис. га "ялинкових" плантацій, на яких росте 7,8 млн різдвяних дерев.

"Ціни на новорічні хвойні дерева соціальні та порівняно з минулим роком майже не змінилися - від 210 до 250 грн. Ялина/ялиця - від 240-280 грн", - йдеться в повідомленні.

Зокрема, трохи вищі ціни у малоресурсних регіонах Сходу та Півдня, поблизу великих міст (Дніпро, Одеса, Миколаїв). Найдешевші ялинки пропонуються лісівниками в лісистій місцевості Півночі та Полісся (Волинь, Рівне, Житомир, Чернігів).

Окрім того, лісництва деяких філій ДП "Ліси України" пропонують новорічні ялинки в контейнерах. Ціни стартують від 500 грн в залежності від розмірів.

Купити ялинки можна напряму у ДП "Ліси України" без переплат. Їхні філії організують роздрібну торгівлю на торгових майданчиках лісових господарств, ярмарках і ринках населених пунктів.

Наголошується, що різдвяні дерева, що реалізуються ДП "Ліси України", в обов'язковому порядку маркуються бирками зі штрих-кодом або самоклеючими етикетками, що є підтвердженням їхньої легальності та безпечності.

Перевірити легальність новорічної ялинки можна через сайт https://open.ukrforest.com . Вводите код, зазначений на бирці чи клейкій стрічці, отримуєте інформацію про походження та розмір маркованого дерева.

Інформація про місця реалізації та контакти відповідальних осіб розміщена на офіційній веб-сторінці ДП "Ліси України".