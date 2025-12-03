НКРЕКП перегляне тарифи на воду та розподіл газу для непобутових споживачів

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП), схвалила для обговорення зміну тарифів на розподіл газу та води для непобутових споживачів.

Зокрема, планується поетапна зміна тарифів на розподіл газу для непобутових споживачів низки операторів газорозподільної мережі у 2026 році. Відповідне рішення регулятор схвалив на засіданні 2 грудня, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Із1 січня 2026 року пропонується встановити такі тарифи на розподіл газу (за 1 кубометр без ПДВ):

Київгаз - 0,37 грн;

Лубнигаз - 2,85 грн

Одесагаз - 1,65;

Київська філія Газмереж - 1,77 грн;

Сумська філія Газмереж - 2,39 грн.

Із 1 квітня планується провести другий етап зміни тарифів (за 1 кубометр без ПДВ):

Київгаз - 0,46 грн;

Лубнигаз - 3,47 грн;

Одесагаз - 1,95;

Київська філія Газмереж - 2,07 грн;

Сумська філія Газмереж - 2,88 грн.

Загалом тарифи зміняться у понад 30 операторів ГРМ.

При цьому тарифи на розподіл газу для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.

НКРЕКП також схвалила для обговорення зміну тарифів на водопостачання та водовідведення для непобутових споживачів низки водоканалів.

Згідно з рішенням, із 1 січня 2026 року пропонується встановити такі оптові тарифи на водопостачання (за 1 кубометр без ПДВ):

Львівводоканал - 11,18 грн;

Чернівціводоканал - 13,74 грн;

Київводоканал - 11,02 грн;

Дніпроводоканал - 15,45 грн;

Житомирводоканал - 18,01 грн;

Черкасиводоканал - 11,47 грн;

Харківводоканал - 18,73 грн.

Тариф на централізоване водопостачання для інших споживачів (крім побутових, за 1 кубометр без ПДВ):

Львівводоканал - 24,94 грн;

Чернівціводоканал - 32,13 грн;

Київводоканал - 24,96 грн;

Дніпроводоканал - 32,79 грн;

Житомирводоканал - 36,88 грн;

Черкасиводоканал - 22,82 грн;

Харківводоканал - 41,93 грн.

Найвищі тарифи на водопостачання для непобутових споживачів пронується встановити для Павлоградського виробничого управління водно-каналізаційного господарства - 70,19 грн за 1 кубометр. Найвищий тариф на водовідведення - для Нікопольського виробничого управління водно-каналізаційного господарства (52,32 грн за 1 кубометр).

Всього будуть переглянуті тарифи 37 водоканалів та АТ "Укрзалізниця".

Наголошується, що тарифи на централізоване водопостачання та централізоване водовідведення для населення застосовуються на рівні тарифів, що застосовувалися станом на 24 лютого 2022 року.