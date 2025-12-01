Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК

Державна податкова служба України 18 листопада цього року запустила новий цифровий сервіс TAX Control - інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. За тиждень від моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення.

Як повідомили в Держподатковій, найчастішими скаргами є:

45% - невидача фіскального чека, незастосування реєстратора розрахункових операцій (РРО/ПРРО);

19,5% - відмова в розрахунку банківською карткою;

35,5% - інші порушення, зокрема й робота без реєстрації чи неоформлені працівники.

Віджет ТAX Control розміщено на вебпорталі Держподаткової в правому верхньому куті.

Повідомляти можна про наступні порушення:

про невидачу фіскального чека,

торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,

відмову прийняти картку,

роботу без державної реєстрації,

неоформлених працівників.

Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.

Як подати скаргу

Подати повідомлення, заповнивши всі обов'язкові поля:

тип порушення;

область та адресу місця, де виявлено порушення;

короткий опис ситуації (не менше 30 символів);

дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;

додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

У Держподатковій акцентували, що вся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.