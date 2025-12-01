Авторизация

Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК

08:41 01.12.2025 |

Україна, Бізнес

Державна податкова служба України 18 листопада цього року запустила новий цифровий сервіс TAX Control - інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. За тиждень від моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення.

Як повідомили в Держподатковій, найчастішими скаргами є

  • 45% - невидача фіскального чека, незастосування реєстратора розрахункових операцій (РРО/ПРРО);
  • 19,5% - відмова в розрахунку банківською карткою;
  • 35,5% - інші порушення, зокрема й робота без реєстрації чи неоформлені працівники.

    • Віджет ТAX Control розміщено на вебпорталі Держподаткової в правому верхньому куті.

    Повідомляти можна про наступні порушення:

  • про невидачу фіскального чека,
  • торгівлю без ліцензії чи з порушенням реалізації підакцизної продукції,
  • відмову прийняти картку,
  • роботу без державної реєстрації,
  • неоформлених працівників.

    • Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.


    Як подати скаргу

    Подати повідомлення, заповнивши всі обов'язкові поля:

  • тип порушення;
  • область та адресу місця, де виявлено порушення;
  • короткий опис ситуації (не менше 30 символів);
  • дані заявника: ПІБ, повна поштова адреса, телефон, email;
  • додатково можна прикріпити фото або інші докази (до 5 МБ).

    • У Держподатковій акцентували, що вся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення. 
    За матеріалами: БізнесЦензор
     

