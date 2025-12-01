Фінансові новини
01.12.25
21:05
RSS
мапа сайту
Податківці розповіли про перші результати роботи сервісу TAX Control. На що українці скаржаться найбільше?. ПЕРЕЛІК
Державна податкова служба України 18 листопада цього року запустила новий цифровий сервіс TAX Control - інструмент для виявлення порушень у сфері торгівлі, послуг чи громадського харчування. За тиждень від моменту його старту вже надійшло майже 100 повідомлень про можливі порушення.
Як повідомили в Держподатковій, найчастішими скаргами є:
Віджет ТAX Control розміщено на вебпорталі Держподаткової в правому верхньому куті.
Повідомляти можна про наступні порушення:
Доступ цілодобовий і з будь-якого пристрою.
Як подати скаргу
Подати повідомлення, заповнивши всі обов'язкові поля:
У Держподатковій акцентували, що вся персональна інформація заявників захищена, не передається третім особам і використовується виключно для розгляду повідомлення.
Сінгапурський дизайнер Густаво Бонзаніні представив незвичний проєкт, присвячений 35-й річниці виходу Super Nintendo в Японії. Він розробив AIR SNES - кастомну пару ретро-кросівок Nike Air Max 90, які одночасно є повністю функціональною ігровою консоллю Super Nintendo Entertainment System (SNES). Про це пише Engadget.