Бізнес отримав 167 мільйонів за облаштування робочих місць для людей із інвалідністю

Із серпня 2023 року понад 3,5 тис. працедавців в Україні скористалися програмою компенсації витрат на облаштування інклюзивних робочих місць від Державної служби зайнятості.

Як повідомили в Держслужбі зайнятості, завдяки цьому були створені умови для роботи 4 134 працівників, із них 379 осіб - із І групою інвалідності.

Загальна сума компенсаційних виплат на облаштування робочих місць людей із інвалідністю вже перевищила 300 млн грн, із яких цього року профінансовано вже понад 167 млн грн.

Найактивнішими учасниками програми були роботодавці в Київській області, тут 590 підприємств створили інклюзивні робочі місця для своїх працівників.

Також дуже затребуваною є така послуга Служби зайнятості в Черкаській області - 567 та у столиці - 352.

Середній розмір виплат складає 78 тис. грн.

Хто може отримати компенсацію

Отримати компенсацію можуть усі роботодавці, які створюють нові робочі місця для людей із інвалідністю.

На компенсацію також можуть розраховувати роботодавці, які облаштовують робочі місця працівникам-ветеранам із інвалідністю, що повернулися після демобілізації на своє робоче місце.

Фінансування на облаштування власного робочого місця можуть отримати й ФОП або самозайняті особи з інвалідністю I та II груп, зокрема й ветерани та ветеранки, які розпочали діяльність після звільнення з військової служби.

Цього року максимальна компенсація для осіб з інвалідністю І групи - 120 тис. грн, що еквівалентно 15 мінімальним заробітним платам. Для ІІ групи ця сума складає до 80 тис. грн., або 10 мінімальних заробітних плат.

Роботодавець може подати заяву на таку виплату впродовж 180 днів з дати працевлаштування/повернення на роботу людини або з дати державної реєстрації ФОП особи з інвалідністю та облаштування інклюзивного робочого місця.

Заявка на компенсацію витрат подається онлайн на порталі "Дія" або офлайн у центрі зайнятості. Рішення про надання такої виплати приймається впродовж 10 робочих днів, а кошти за облаштування робочого місця надходять на рахунок роботодавця впродовж 5 робочих днів після схвалення заяви.

На що можна витратити гроші

Найчастіше компенсаційні виплати за облаштування робочих місць людей із інвалідністю покривають витрати на придбання:

тактильних матеріалів для обладнання підлоги та сходів, розсувних дверей та пристінних поручнів;

сходових гусеничних підйомників та підіймальних платформ для працівників на кріслі колісному;

крісел колісних із електроприводом;

спеціалізованих меблів та функціональних офісних крісел;

комп'ютерної техніки із вбудованими пристроями захисту очей;

засобів зв'язку та спеціалізованої фурнітури (телефони і навушники) для працівників з вадами слуху.





Безбар'єрність в Україні

Раніше стало відомо, що Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк із інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби.

Перед тим повідомлялося, що в Україні дозволили позапланові перевірки забудовників на дотримання вимог до безбар'єрності.

До того в Україні затвердили міжнародний стандарт безбар'єрного простору. Це документ, який визначає міжнародно визнані параметри безбар'єрності у будівлях і громадському просторі: від ширини дверей, похилу пандусів, логіки навігації - до вимог щодо освітлення, звукових сигналів, доступності вбиралень і місць загального користування.





Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Так, відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов'язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей із інвалідністю та інших маломобільних груп населення - батьків із дитячими візками, людей старшого віку та вагітних жінок.

Допомога ветеранам

Нагадаємо, в жовтні Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей.

Також Кабінет Міністрів підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до програми виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, яку влада називає проєктом "Армія відновлення".







