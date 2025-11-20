Урядовці повідомили про масштабування виробництва антидронових набоїв

Україна масштабує виробництво антидронових набоїв для захисту військових, повідомив перший віцепрем'єр - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

"FPV-дрони та мавіки стали однією з найбільших загроз для наших військових. Тому розвиваємо рішення, які допомагають ефективніше протидіяти російським атакам. Одне з таких - антидронові набої. Для їх використання не потрібне окреме озброєння: військовому достатньо мати магазин зі спеціальними набоями та спорядити ними штатну зброю. Міноборони вже кодифікувало антидронові набої від кількох українських виробників. Наступний крок - масштабне виробництво та постачання у війська", - написав Федоров у Телеграм у четвер.

За його словами, на полігоні оборонного кластера Brave1 були зібрані виробники антидронових набоїв, "щоб відтестувати всі наявні рішення та кодифікувати й поширити у війська найефективніші з них". "Працюємо, щоб у наших військових була зброя, яка збиватиме ворожі дрони й зберігатиме життя", - додав перший віцепрем'єр.

Міністр оборони Денис Шмигаль додав у телеграм: "Завдяки антидроновим набоям українські військові зможуть ефективніше протидіяти ворожим FPV і "мавікам". Їх особливість у спеціальній бойовій частині, що в рази збільшує шанс збити російський дрон. Крім того, для таких набоїв не потрібне окреме озброєння - ними можна спорядити штатне. Працюємо над тим, щоб ще більше нової та дієвої зброї з'являлося в арсеналі наших військових, посилювало їхню бойову міць та обороноздатність України".