Вижити в Україні у 2025 році: чому німці відкладають понад $3600 в місяць, а ми — $170?

Нещодавно на Numbeo.com обновили інформацію про індекс вартості життя в містах світу. Виявилося, що українські мегаполіси у порівнянні з європейськими пасуть задніх - Харків, Львів, Одеса, Дніпро та Київ розташувалися на 132-й, 131-й, 130-й, 126-й та 121-й сходинках відповідно. Здавалося б, це ж чудово, що в нас жити набагато дешевше, ніж в умовних Мюнхені, Зальцбурзі чи Цюріху. Проте насправді такі результати не додають оптимізму, адже реальні доходи українців суттєво нижчі, ніж в тих же німців чи австрійців. Експерти codes.com.ua дослідили, скільки витрачають на життя мешканці країни в 2025 році, аби хоча б покрити базові потреби. І чи залишаються в середньостатичного нащадка козацького роду гроші, щоби відкласти на майбутнє?

Структура витрат за місяць в Україні: реальний прожитковий мінімум

Наша команда проаналізувала, на що українцям доводиться витрачати левову частку власних місячних доходів у 2025 році (це мінімальні цифри, коли ставиться завдання економити на всьому):

Оренда дешевого житла - від 7000 до 14000 грн на місяць залежно від регіону.

Комунальні послуги - від 3500 грн.

Харчування - закупівля основних продуктів (без делікатесів) «потягне» на суму від 5000 до 7000 грн на особу.

Транспорт - в середньому проїзд в громадському транспорті обходиться в 1000 грн. Хоча, наприклад, мешканці Харкова наразі можуть їздити на трамваях, метро та тролейбусах безкоштовно. Автовласники витрачають більше - 2000-4000 грн.

Краса та здоров'я - остаточна цифра залежить від конкретної людини, тут все індивідуально. Проте базові потреби обходяться у суму від 1000 до 3000 грн.

Розваги та спорт - 1000-3000 грн. Тут також варто враховувати, що для когось випити в маленькій кав'ярні горнятко американо за 70 грн - вже розвага, а хтось не може уявити життя без регулярних відвідин театру та/чи занять у фітнес-клубі (в останньому абонемент «потягне» від 1000 грн).

Одяг та взуття - від 1000 до 5000+ грн. Проте, є одне «але». Чимало українців одягаються в секонд-хенді, де можна набагато дешевше купити стильні фірмові речі. І не варто робити кислу міну - магазини вживаного одягу існують у всьому світі, навіть у США. До речі, саме в Америці покупець недавно знайшов в кишені придбаного вживаного піджака $800 - отже, не тільки зекономив, а навіть заробив. А за даними ThredUP, за темпами зростання світовий ринок секонд-хенду випереджає роздрібні продажі нового одягу та взуття в 3(!) рази.

Додаткові витрати (зв'язок, домашній інтернет, побутова хімія плюс всякі дрібниці) - близько 1000 грн.

Давайте порахуємо: найбільше пощастило тим, хто має власне житло - завдяки економії можна прожити місяць лише за 12000 грн. Витрати людей, які орендують кімнату чи квартиру, починаються з 19 000 грн. Однак, варто зауважити, що в цю суму не включені будь-які незаплановані покупки, наприклад, купівля ліків у разі хвороби.

На що найбільше зросли ціни у 2025 році?

Почнемо з приємної новини: за інформацією Work.UA наші співвітчизники почали більше заробляти. Скажімо, середня вереснева зарплата у 2025 році перевищує тогорічну приблизно на 28% - 25 417 проти 19 858 грн. Проте не варто надто тішитися, адже можливі вигоди від такого зростання українці буквально «проїли». Адже за аналогічний період ціни на продукти в середньому збільшилися на 23,2%.

Інтернет-портал «РБК-Україна» дослідив, як це подорожчання виглядає в розрізі конкретних популярних продуктів:

яблука - майже 200%(!);

капуста - 150%;

куряче філе - 43%;

яловичина - 21,7%;

свинина - 17,8%;

олія - 30%;

гречка - на 19%.

Економісти зауважують, що зростання цін продовжуватиметься. Зокрема, восени очікується, що подорожчають хліб, курятина та яйця. Відповідно, сума базових щомісячних витрат також збільшиться.

Вартість життя в великих містах та взаємозв'язок з середніми доходами

Журналісти «Економічної Правди» дослідили вартість однакових товарів у різних регіонах країни в серпні 2025 року. Виявилося, що коливання досить серйозні, зокрема, «ножиці» цін на окремі послуги можуть сягати 40%. Традиційно найдорожчим містом виявилася столиця, яка за середнім показником випереджає найближчого переслідувача Дніпро на 9,4%. Тому наша команда вирішила порівняти середні зарплати в великих містах за даними Work.UA з вирахованою нами вартістю життя. А ще подивитися, яка сума залишається у залишку.

Місто Середній дохід на місяць, грн Середня місячна вартість життя (без оренди житла), грн Залишок після витрат, приблизно, грн Київ 30 000 23 009 7000 Дніпро 25 000 22 161 2000 Одеса 25 000 20 835 4800 Львів 27 500 20 574 6900 Харків 22 500 19 699 2800

Як бачимо, відкласти гроші на туристичну подорож до Європи чи відпустку на морі вкрай проблематично. Тим паче створити відчутну фінансову подушку на випадок форс-мажорів. До того ж чимало українців заробляють значно менше середньостатистичного рівня.

Європа як приклад для наслідування

Якщо дослідити середні доходи європейців та їх місячні витрати, то у порівнянні з українцями вони живуть набагато краще (хоча й витрачають суттєво більше).

Країна Середній дохід на місяць, $ Середні місячні витрати (без оренди), $ Залишок після витрат, $ Франція 2925 1097 1828 Італія 2394 1024 1370 Німеччина 3456 1166 2290 Чехія 1607 895 712 Португалія 1170 791 379

На жаль, нам поки що далеко не те що до Німеччини, а навіть до Португалії, де у людини залишається понад в два рази більше грошей, ніж у пересічного киянина, і понад в п'ять - ніж у харків'янина.

Як розумно заощаджувати

Наші експерти проаналізували дописи користувачів у соціальних мережах і на форумах та склали перелік рекомендацій, як зекономити в Україні в умовах дисбалансу між доходами та витратами:

Шукаємо промокоди та ексклюзивні акції для онлайн-шопінгу. Ми радимо робити це на сайті Codes.com.ua, де регулярно публікується інформація про знижки на купівлю одягу, взуття, косметики, побутової техніки, електроніки, замовлення їжі. Відстежуємо щотижневі та щомісячні пропозиції в супермаркетах на офіційних сайтах мереж чи на агрегаторах на кшталт Go To Shop. Плануємо план закупівель та меню заздалегідь, наприклад, на тиждень. Деякі продукти можна заморожувати на певний термін без втрати смаку та споживацьких властивостей. Відмовляємося від «непомітних», проте регулярних витрат. Якщо ви щодня п'єте сік, краще купити соковидавлювач чи блендер та готувати напій самостійно - це більш корисно, смачно та дешево, ніж фабричні соки. Купуємо одяг та взуття під час сезонних розпродажів. Подекуди знижки сягають 50 чи навіть 90%!

Економити - не означає відмовлятися від улюблених речей чи продуктів. Вміння заощаджувати кошти допомагає купувати все дешевше та жити повноцінним життям навіть в умовах непростої економічної ситуації, що склалася в Україні.