19.11.25
19:53
Вижити в Україні у 2025 році: чому німці відкладають понад $3600 в місяць, а ми — $170?
18:16 19.11.2025 |
Нещодавно на Numbeo.com обновили інформацію про індекс вартості життя в містах світу. Виявилося, що українські мегаполіси у порівнянні з європейськими пасуть задніх - Харків, Львів, Одеса, Дніпро та Київ розташувалися на 132-й, 131-й, 130-й, 126-й та 121-й сходинках відповідно. Здавалося б, це ж чудово, що в нас жити набагато дешевше, ніж в умовних Мюнхені, Зальцбурзі чи Цюріху. Проте насправді такі результати не додають оптимізму, адже реальні доходи українців суттєво нижчі, ніж в тих же німців чи австрійців. Експерти codes.com.ua дослідили, скільки витрачають на життя мешканці країни в 2025 році, аби хоча б покрити базові потреби. І чи залишаються в середньостатичного нащадка козацького роду гроші, щоби відкласти на майбутнє?
Структура витрат за місяць в Україні: реальний прожитковий мінімум
Наша команда проаналізувала, на що українцям доводиться витрачати левову частку власних місячних доходів у 2025 році (це мінімальні цифри, коли ставиться завдання економити на всьому):
Давайте порахуємо: найбільше пощастило тим, хто має власне житло - завдяки економії можна прожити місяць лише за 12000 грн. Витрати людей, які орендують кімнату чи квартиру, починаються з 19 000 грн. Однак, варто зауважити, що в цю суму не включені будь-які незаплановані покупки, наприклад, купівля ліків у разі хвороби.
На що найбільше зросли ціни у 2025 році?
Почнемо з приємної новини: за інформацією Work.UA наші співвітчизники почали більше заробляти. Скажімо, середня вереснева зарплата у 2025 році перевищує тогорічну приблизно на 28% - 25 417 проти 19 858 грн. Проте не варто надто тішитися, адже можливі вигоди від такого зростання українці буквально «проїли». Адже за аналогічний період ціни на продукти в середньому збільшилися на 23,2%.
Інтернет-портал «РБК-Україна» дослідив, як це подорожчання виглядає в розрізі конкретних популярних продуктів:
Економісти зауважують, що зростання цін продовжуватиметься. Зокрема, восени очікується, що подорожчають хліб, курятина та яйця. Відповідно, сума базових щомісячних витрат також збільшиться.
Вартість життя в великих містах та взаємозв'язок з середніми доходами
Журналісти «Економічної Правди» дослідили вартість однакових товарів у різних регіонах країни в серпні 2025 року. Виявилося, що коливання досить серйозні, зокрема, «ножиці» цін на окремі послуги можуть сягати 40%. Традиційно найдорожчим містом виявилася столиця, яка за середнім показником випереджає найближчого переслідувача Дніпро на 9,4%. Тому наша команда вирішила порівняти середні зарплати в великих містах за даними Work.UA з вирахованою нами вартістю життя. А ще подивитися, яка сума залишається у залишку.
Місто
Середній дохід на місяць, грн
Середня місячна вартість життя (без оренди житла), грн
Залишок після витрат, приблизно, грн
Київ
30 000
23 009
7000
Дніпро
25 000
22 161
2000
Одеса
25 000
20 835
4800
Львів
27 500
20 574
6900
Харків
22 500
19 699
2800
Як бачимо, відкласти гроші на туристичну подорож до Європи чи відпустку на морі вкрай проблематично. Тим паче створити відчутну фінансову подушку на випадок форс-мажорів. До того ж чимало українців заробляють значно менше середньостатистичного рівня.
Європа як приклад для наслідування
Якщо дослідити середні доходи європейців та їх місячні витрати, то у порівнянні з українцями вони живуть набагато краще (хоча й витрачають суттєво більше).
Країна
Середній дохід на місяць, $
Середні місячні витрати (без оренди), $
Залишок після витрат, $
Франція
2925
1097
1828
Італія
2394
1024
1370
Німеччина
3456
1166
2290
Чехія
1607
895
712
Португалія
1170
791
379
На жаль, нам поки що далеко не те що до Німеччини, а навіть до Португалії, де у людини залишається понад в два рази більше грошей, ніж у пересічного киянина, і понад в п'ять - ніж у харків'янина.
Як розумно заощаджувати
Наші експерти проаналізували дописи користувачів у соціальних мережах і на форумах та склали перелік рекомендацій, як зекономити в Україні в умовах дисбалансу між доходами та витратами:
- Шукаємо промокоди та ексклюзивні акції для онлайн-шопінгу. Ми радимо робити це на сайті Codes.com.ua, де регулярно публікується інформація про знижки на купівлю одягу, взуття, косметики, побутової техніки, електроніки, замовлення їжі.
- Відстежуємо щотижневі та щомісячні пропозиції в супермаркетах на офіційних сайтах мереж чи на агрегаторах на кшталт Go To Shop.
- Плануємо план закупівель та меню заздалегідь, наприклад, на тиждень. Деякі продукти можна заморожувати на певний термін без втрати смаку та споживацьких властивостей.
- Відмовляємося від «непомітних», проте регулярних витрат. Якщо ви щодня п'єте сік, краще купити соковидавлювач чи блендер та готувати напій самостійно - це більш корисно, смачно та дешево, ніж фабричні соки.
- Купуємо одяг та взуття під час сезонних розпродажів. Подекуди знижки сягають 50 чи навіть 90%!
Економити - не означає відмовлятися від улюблених речей чи продуктів. Вміння заощаджувати кошти допомагає купувати все дешевше та жити повноцінним життям навіть в умовах непростої економічної ситуації, що склалася в Україні.
