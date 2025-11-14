Через проблеми з реєстрацією власності тисячі українців можуть втратити компенсацію — омбудсман

Тисячі українців ризикують не отримати компенсацію за зруйноване або пошкоджене житло через відсутність верифікованих даних про право власності у Державному реєстрі речових прав (ДРРП), повідомив Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

За його словами, за попередніми оцінками, кількість домогосподарств, що постраждали від обстрілів, сягає 2,5 млн, тоді як до Реєстру пошкодженого та зруйнованого майна подано лише 986 тис. повідомлень. Із них понад 425 тис. не мають верифікованої інформації з ДРРП, що позбавляє їхніх власників можливості отримати відшкодування.

Основною причиною омбудсман назвав відсутність підтверджених відомостей про право власності у ДРРП. Серед системних проблем - втрата оригіналів документів, знищення або недоступність архівів Бюро технічної інвентаризації (БТІ), платність інформаційних довідок і низький рівень обізнаності громадян про необхідність реєстрації права власності.

"Офіс Омбудсмана системно отримує звернення від людей, які втратили житло і не можуть довести своє право на нього. Під час організованого нами заходу, що охопив понад 4 тисячі осіб, ми отримали понад 150 запитань щодо порядку реєстрації прав власності. Це свідчить про значну потребу в підтримці та роз'яснювальній роботі", - зазначив Лубінець.

Він закликав посилити інформаційну роботу серед громадян, особливо у громадах, де проживають внутрішньо переміщені особи, а також запровадити спрощену адміністративну процедуру підтвердження права власності - без обов'язкових документів БТІ, на основі копій документів, рішень місцевих рад, свідчень або архівних даних.

"Люди, які втратили домівки через війну, не повинні повторно втрачати своє право - через недосконалість системи", - підкреслив омбудсман.