Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Центри протиповітряної оборони за зразком харківського буде створено ще у трьох областях - Чернігівській, Полтавській та Запорізькій

15:48 12.11.2025 |

Україна

 

Міністр оборони Денис Шмигаль ініціює створення центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях за зразком того, що працює у Харківській області.

"Відвідав Координаційний центр ППО Харківщини, де провів нараду щодо створення таких центрів протиповітряної оборони у Чернігівській, Полтавській та Запорізькій областях. У межах наради ухвалили низку рішень", - написав він у телеграм-каналі у середу.

За його словами, координаційний центр на Харківщині показав високу ефективність роботи. "Масштабуватимемо цей досвід на інші регіони, що дозволить оперативно реагувати на загрози, узгоджувати дії між усіма силами, залученими до протидії повітряним атакам, і забезпечити максимальний захист критичної інфраструктури та мирного населення", - наголосив він.
За матеріалами: Інтерфакс-Україна
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0377
  0,0238
 0,06
EUR
 1
 48,6544
  0,0443
 0,09

Курс обміну валют на сьогодні, 11:55
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6354  0,09 0,21 42,2196  0,05 0,11
EUR 48,3765  0,03 0,07 48,9792  0,04 0,08

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,18 0,42 42,1050  0,17 0,42
EUR 48,7100  0,10 0,21 48,7500  0,11 0,23

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес