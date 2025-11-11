Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець

Україна має має змінити підхід до евакуації цивільного населення, вважає уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.

"Евакуація цивільного населення - головний гуманітарний напрямок у державі. Саме тому за моєю ініціативою співробітники Офісу Омбудсмана перевірили всі 20 транзитних центрів по всій країні. Моніторинги показали: більшість центрів не забезпечені належними умовами - бракує опалення, води, персоналу, доступності для маломобільних осіб", - написав Лубінець в телеграм-каналі.

Крім того, наголосив він, відсутня чітка координація між органами влади та благодійними структурами, є труднощі з документуванням евакуйованих, а умови для проживання тимчасові та непридатні для довготривалого перебування.

За результатами моніторингів омбудсман направив уряду конкретні пропозиції: створити мінімальні стандарти облаштування центрів, гарантувати права тим, хто евакуюється самостійно, та впровадити ефективну систему обліку евакуйованих.

"Для підсилення системного підходу, Офіс Омбудсмана розпочав пілотний проєкт трьох мобільних громадських приймалень, які вже працюють на транзитних пунктах евакуації та в гуманітарних хабах. Їхня мета - фіксувати порушення прав людини, надавати консультації та координувати подальше реагування органів влади", - додав він.

"Моя позиція залишається незмінною - евакуація населення повинна бути продуманою державною політикою із чіткими стандартами, прозорою координацією та гарантіями для кожної людини. Також з чітким визначенням відповідних за транспорт, розміщення, соціальну допомогу", - резюмував Лубінець.