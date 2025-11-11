Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 04:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець
23:54 10.11.2025 |
Україна має має змінити підхід до евакуації цивільного населення, вважає уповноважений з прав людини Дмитро Лубінець.
"Евакуація цивільного населення - головний гуманітарний напрямок у державі. Саме тому за моєю ініціативою співробітники Офісу Омбудсмана перевірили всі 20 транзитних центрів по всій країні. Моніторинги показали: більшість центрів не забезпечені належними умовами - бракує опалення, води, персоналу, доступності для маломобільних осіб", - написав Лубінець в телеграм-каналі.
Крім того, наголосив він, відсутня чітка координація між органами влади та благодійними структурами, є труднощі з документуванням евакуйованих, а умови для проживання тимчасові та непридатні для довготривалого перебування.
За результатами моніторингів омбудсман направив уряду конкретні пропозиції: створити мінімальні стандарти облаштування центрів, гарантувати права тим, хто евакуюється самостійно, та впровадити ефективну систему обліку евакуйованих.
"Для підсилення системного підходу, Офіс Омбудсмана розпочав пілотний проєкт трьох мобільних громадських приймалень, які вже працюють на транзитних пунктах евакуації та в гуманітарних хабах. Їхня мета - фіксувати порушення прав людини, надавати консультації та координувати подальше реагування органів влади", - додав він.
"Моя позиція залишається незмінною - евакуація населення повинна бути продуманою державною політикою із чіткими стандартами, прозорою координацією та гарантіями для кожної людини. Також з чітким визначенням відповідних за транспорт, розміщення, соціальну допомогу", - резюмував Лубінець.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець
|Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв'язку під час блекаутів
|Ветеранам із інвалідністю компенсуватимуть витрати на переобладнання авто
|Шахраї знову зайнялися розсилкою фейкових листів нібито від ДПС
|Обіцяють ще 20 років експлуатації: у Києві ремонтують міст Метро – КМДА
|«Грецький хрест». У Києві проведуть експеримент з новим типом світлофорного сигналу
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача