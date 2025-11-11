Ветеранам із інвалідністю компенсуватимуть витрати на переобладнання авто

Кабінет Міністрів України ухвалив постанову, яка запроваджує механізм грошової компенсації для ветеранів і ветеранoк із інвалідністю за переобладнання власних автомобілів під свої потреби.

Як повідомили в Міністерстві у справах ветеранів, максимальний розмір виплати складає до 70 тис. грн.

"Починаючи з січня 2026 року компенсація надаватиметься ветеранам і ветеранкам із інвалідністю на основі фактичних, документально підтверджених витрат за переобладнання власних автівок на спеціалізованих СТО, які мають таку ліцензію", - пояснили в Мінветеранів.

Щоб отримати компенсацію, слід звернутися до структурних підрозділів із питань ветеранської політики (при обласних військових адміністраціях, районних адміністраціях або виконавчих органах міських рад), із заявою та необхідними документами.

Стосовно деталей у Мінветеранів пообіцяли повідомити додатково.

Раніше повідомлялося, що в Україні дозволили позапланові перевірки забудовників на дотримання вимог до безбар'єрності.

До того в Україні затвердили міжнародний стандарт безбар'єрного простору. Це документ, який визначає міжнародно визнані параметри безбар'єрності у будівлях і громадському просторі: від ширини дверей, похилу пандусів, логіки навігації - до вимог щодо освітлення, звукових сигналів, доступності вбиралень і місць загального користування.

Наприкінці жовтня Кабінет Міністрів України підтримав внесення змін у роботу Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. Так, відтепер у проєктній документації та звітах експертизи обов'язково буде чек-лист перевірки доступності будівель для людей із інвалідністю та інших маломобільних груп населення - батьків із дитячими візками, людей старшого віку та вагітних жінок.

Допомога ветеранам

Нагадаємо, в жовтні Кабінет Міністрів України вніс зміни до порядку надання мікрогрантів на створення або розвиток власного бізнесу та порядку надання грантів на створення або розвиток власного бізнесу учасникам бойових дій, особам із інвалідністю внаслідок війни та членам їхніх сімей.

Також Кабінет Міністрів підвищив виплати для безробітних ветеранів, яких залучають до програми виконання суспільно корисних робіт в умовах воєнного стану, яку влада називає проєктом "Армія відновлення".