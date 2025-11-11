Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Шахраї знову зайнялися розсилкою фейкових листів нібито від ДПС

17:51 10.11.2025 |

Україна

 

Державна податкова служба України зафіксувала черговий факт масової розсилки електронних листів нібито від імені держоргану.

Про це Державна податкова служба повідомляє у Телеграм.

"Шахраї маскують свої адреси під нібито адреси ДПС, які насправді не мають жодного стосунку до податкової ([email protected], [email protected]). Тема повідомлень - "Термінове повідомлення: Уточнення податкової звітності за результатами перевірки", - інформує податкова.

"Наголошуємо: ДПС не здійснює відправлення таких повідомлень, а електронні адреси, з яких надсилаються ці листи, не належать ДПС", - говориться у повідомле.

Ці листи містять шкідливе програмне забезпечення. Відкриття прикріпленого файлу призводить до запуску шкідливої програми, яка створює технічні можливості для прихованого несанкціонованого доступу до персонального комп'ютера користувача.

Також існує реальна небезпека зараження персональних комп'ютерів вірусами. Додатки (вкладення) до електронних поштових повідомлень можуть містити віруси та шкідливе програмне забезпечення.

Характерною особливістю таких листів є наявність прикріплених файлів .zip або .rаr формату, а також файлів з розширенням .scr, .ехе.

ДПС рекомендує:

• не відкривати вкладення у підозрілих електронних листах;

• дотримуватися правил особистої кібергігієни;

• бути обережними та уважними навіть якщо адреса електронної пошти здається легітимною - зловмисники можуть маскувати адресу відправника;

• за можливості перевіряти достовірність отриманого листа, підтверджуючи факт його надсилання відправником.

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,9559
  0,0223
 0,05
EUR
 1
 48,5430
  0,0372
 0,08

Курс обміну валют на вчора, 10:02
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6313  0,07 0,18 42,1648  0,08 0,19
EUR 48,2616  0,02 0,05 48,8461  0,03 0,06

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0650  0,26 0,62 42,0950  0,25 0,61
EUR 48,0600  0,34 0,70 48,0950  0,37 0,75

