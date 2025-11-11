Фінансові новини
- |
- 11.11.25
- |
- 04:17
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Обіцяють ще 20 років експлуатації: у Києві ремонтують міст Метро – КМДА
17:31 10.11.2025 |
На київському мосту Метро встановлюють підтримуючі конструкцій, що за повідомленням Київської міської державної адміністрації (КМДА), має продовжити експлуатацію мосту ще на 20 років.
Про це повідомляє пресслужба КМДА.
У повідомленні йдеться, що міст має рідкісну аркову конструкцію з попередньо напруженим армуванням. Через це його укріплення є технічно складним.
Наразі на обʼєкті встановлюють підтримуючі арочні конструкції, які, за повідомленням відомства, мають продовжити безпечну експлуатацію мосту ще на 20 років.
Після завершення протиаварійних робіт стартує реставрація обʼєкту з пристосуванням.
У КМДА також нагадали, що на мості вже занурили 160 паль у річище Дніпра на глибину 30 метрів.
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
ТОП-НОВИНИ
|Коломойського та Боголюбова зобов'язли відшкодувати «Приватбанку» три мільярди доларів
|Операція «Мідас»: Злочинна схема передбачала відкати до 15% з контрактів
|У Раді ініціювали відставку Галущенка й Гринчук через справу НАБУ
|НАБУ повідомило про масштабну операцію з викриття корупції у сфері енергетики
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|СТРУМ: регулярна підтримка, що живить «Азов» без затримок
|Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
У РУБРИЦІ
|Україна має змінити системний підхід до евакуації цивільного населення – Лубінець
|Українцям платитимуть за підключення генераторів до станцій мобільного зв'язку під час блекаутів
|Ветеранам із інвалідністю компенсуватимуть витрати на переобладнання авто
|Шахраї знову зайнялися розсилкою фейкових листів нібито від ДПС
|Обіцяють ще 20 років експлуатації: у Києві ремонтують міст Метро – КМДА
|«Грецький хрест». У Києві проведуть експеримент з новим типом світлофорного сигналу
Бізнес
|Суд США схвалив припинення кримінальної справи проти Boeing у зв'язку з катастрофами літаків 737 MAX
|SoftBank і OpenAI запускають спільне підприємство SB OAI Japan для впровадження штучного інтелекту в бізнес-процеси
|Міжнародний кримінальний суд відмовився від програмного забезпечення Microsoft
|Google хоче створити дата-центри для ШІ на орбіті Землі
|Китай виграє АІ-перегони у США - глава Nvidia
|Перший у світі металевий гель здатний покращити акумулятори та сховища енергії
|Tinder запускає нову функцію на базі ШІ, яка аналізуватиме фото з галереї користувача