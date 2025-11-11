«Грецький хрест». У Києві проведуть експеримент з новим типом світлофорного сигналу

11 листопада на перехресті вулиці Володимирської та бульвару Тараса Шевченка у Києві розпочнуть експеримент із новим типом світлофорного сигналу "Грецький хрест". Про це повідомив Центр організації дорожнього руху.

Експеримент проводять для підвищення безпеки під час виконання лівостороннього повороту. У комунальному підприємстві зазначили, що це перше таке рішення в Україні, запозичене з практики європейських країн.

"На світлофорі встановлено додаткову секцію з червоним сигналом у вигляді рівностороннього хреста ("плюса"). Увімкнений сигнал означає, що зустрічний рух зупинено і водій може безпечно повернути ліворуч. Таким чином, світлофорна секція "Грецький хрест" не забороняє проїзд, а навпаки підтверджує можливість маневру, оскільки зустрічний потік у цей момент стоїть", - йдеться у повідомленні.