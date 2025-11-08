Авторизация

Україна увійшла до виконавчої ради ЮНЕСКО до 2029 року

23:43 07.11.2025

Україна

 

Україну обрали до Виконавчої ради ЮНЕСКО на 2025-2029 роки - про це йдеться на сторінці 43-ї сесії Генеральної конференції організації, що триває в Самарканді.

У 2-й групі країн-членів Україна була однією з 25-ти - в цю ж групу увійшла Росія. Разом із Україною з цієї групи до ради увійшли Румунія та Молдова.

Президент Володимир Зеленський привітав рішення, зазначивши, що Україна здобула найбільше голосів:

«Разом із Румунією і Молдовою ми випередили Росію: уже вдруге поспіль Москва програла вибори та не ввійде до складу Ради».

Він подякував державам-членам, які підтримали кандидатуру Києва, і висловив намір разом із партнерами використати всі можливості, які надає ЮНЕСКО, щоб «відновлювати життя, захищати нашу культуру, спадщину та людей»:

«Ми забезпечимо, щоб усі форми російської агресії - чи то війна, чи то гібридні загрози - дістали належну відсіч. Альтернативи миру немає. Час Москві це усвідомити».

Міністерство культури України в квітні фіксувало 1 419 пам'яток культурної спадщини в Україні, пошкоджених російською агресією. З них національного значення - 139, місцевого - 1 184, щойно виявлених - 96.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

