Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Гетманцев попередив про шахраїв, які оформлюють виплату у 6500 гривень

14:31 07.11.2025 |

Україна

 

В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити виплату у 6500 гривень для українців.

Про це попереджає голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.

"Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують "оформити карту для отримання виплати 6500 гривень", - пише він.

Гетманцев нагадав, що ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані свої банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.

"Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти "спеціальні" картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію", - додав він.

Головний податківець країни закликав ігноруйте такі "пропозиції" та не передавати свої дані стороннім особам.
За матеріалами: Економічна правда
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:17
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7060  0,02 0,06 42,2450  0,02 0,05
EUR 48,2387  0,06 0,13 48,8190  0,06 0,12

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0600  0,07 0,17 42,0900  0,07 0,17
EUR 48,5250  0,13 0,28 48,5550  0,13 0,28

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес