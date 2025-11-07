Фінансові новини
Гетманцев попередив про шахраїв, які оформлюють виплату у 6500 гривень
14:31 07.11.2025 |
В Україні активізувалися шахраї, які пропонують оформити виплату у 6500 гривень для українців.
Про це попереджає голова податкового комітету ВР Данило Гетманцев.
"Бачу активізацію ботоферм шахраїв, які пропонують "оформити карту для отримання виплати 6500 гривень", - пише він.
Гетманцев нагадав, що ніколи не треба переходити за сумнівними посиланнями та передавати дані свої банківської карти. Жоден державний орган не розсилає посилання через сторонні сервіси.
"Щоб отримати державну допомогу, не потрібно оформляти "спеціальні" картки, адже більшість виплат здійснюється через Дію", - додав він.
Головний податківець країни закликав ігноруйте такі "пропозиції" та не передавати свої дані стороннім особам.
