- 06.11.25
- 23:33
- RSS
- мапа сайту
День Десантно-штурмових військ ЗСУ відтепер відзначатимуть 8 листопада –командування
23:13 06.11.2025 |
День Десантно-штурмових військ Збройних сил України відтепер відзначатимуть 8 листопада, повідомляє командування ДШВ.
«Відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада - як і має бути за Новоюліанським календарем. 8 листопада - Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом - невипадково є Днем ДШВ ЗСУ. Святий Михаїл - старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх», - йдеться у повідомлення.
У ДШВ нагадують, що бійці цього роду військ дають відсіч силам РФ по всій лінії фронту - від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини.
Указ президента Володимир Зеленський № 817/2025 про перенесення Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 листопада на 8 листопада вже набув чинності.
ТЕГИ
Закінчились гроші: Українці другий місяць не отримують виплати за програмою «Національний кешбек
Бюджет-2026: Голова комітету Ради оприлюднила всі суттєві зміни до другого читання замість Свириденко
Наліво і направо. Влада підтримає українців грішми, яких немає
У росії дрони атакували одну з найбільших електростанцій та черговий НПЗ
Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
День Десантно-штурмових військ ЗСУ відтепер відзначатимуть 8 листопада –командування
Уряд офіційно визначив мінімальний вік користувача «Дії»
Уряд затвердив одноразову виплату 6500 грн допомоги в рамках пакета «Зимова підтримка»
Глава Нацбанку допустив перейменування казначейства на скарбницю: Підтримую повернення українських назв
Рада збільшила допомогу при народженні дитини до 50 000 грн
Міжнародний Реєстр збитків для України відкрив категорію заяв щодо втрати житла або місця проживання
Кінець монополії Google? Epic Games виграла історичну битву за Android
Новий бюджетний MacBook від Apple з'явиться у 2026 році
Угода на $10 млрд: Microsoft отримує можливості розвитку ШІ
Китай компенсуватиме витрати на електроенергію дата-центрам, що відмовляться від ШІ-чипів NVIDIA
Google Translate отримав підтримку Gemini для точнішого перекладу
Геймерський смартфон Red Magic 11 Pro+ очолив жовтневий рейтинг найпродуктивніших флагманів за версією AnTuTu
Продажі Tesla в деяких країнах впали майже на 90%