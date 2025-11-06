Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

День Десантно-штурмових військ ЗСУ відтепер відзначатимуть 8 листопада –командування

23:13 06.11.2025 |

Україна

 

День Десантно-штурмових військ Збройних сил України відтепер відзначатимуть 8 листопада, повідомляє командування ДШВ.

«Відтепер відзначаємо наше свято 8 листопада - як і має бути за Новоюліанським календарем. 8 листопада - Свято всіх ангелів Божих на чолі з Архангелом Михаїлом - невипадково є Днем ДШВ ЗСУ. Святий Михаїл - старший воєначальник небесного воїнства і покровитель військових на землі. За церковними переказами, саме він очолив усіх добрих ангелів, щоб боротися з силами, які повстали проти Бога, і переміг їх», - йдеться у повідомлення.

У ДШВ нагадують, що бійці цього роду військ дають відсіч силам РФ по всій лінії фронту - від Сумщини до Донеччини, від Донеччини до Запоріжжя і Херсонщини.

Указ президента Володимир Зеленський № 817/2025 про перенесення Дня Десантно-штурмових військ ЗСУ з 21 листопада на 8 листопада вже набув чинності.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0836
  0,0165
 0,04
EUR
 1
 48,5224
  0,1873
 0,39

Курс обміну валют на сьогодні, 10:14
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,7307  0,03 0,08 42,2641  0,01 0,01
EUR 48,1772  0,02 0,04 48,7607  0,01 0,01

Міжбанківський ринок на сьогодні, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9900  0,07 0,17 42,0200  0,07 0,17
EUR 48,3900  0,12 0,25 48,4200  0,09 0,20

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес