Уряд офіційно визначив мінімальний вік користувача «Дії»

23:56 05.11.2025 |

Україна

Уряд офіційно визначив мінімальний вік користувача «Дії»

 

Кабінет міністрів планує внести зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якими закріплює мінімальний вік для користування мобільним застосунком "Дія" - від 14 років.

Про це йдеться в пояснювальній записці до постанови, який є в розпорядженні ЕП.

Згідно з проєктом постанови, яке підготувало Міністерство цифрової трансформації, ідентифікація та автентифікація в застосунку "Дія" здійснюється фізичною особою, яка досягла 14 років і має реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).

Як пояснюють у Мінцифрі, наявність ІПН є ключовим елементом для безпечної авторизації, коректної роботи сервісів і захисту персональних даних користувачів.

Раніше у документі вікова межа та вимога ІПН не були прописані: користувачем вважалася "будь-яка фізична або юридична особа", тому підлітки фактично могли користуватись "Дією" з 14 років після отримання ID-картки. Однак тепер ця норма офіційно прописана.

За матеріалами: Економічна правда
 

