Уряд офіційно визначив мінімальний вік користувача «Дії»
23:56 05.11.2025 |
Кабінет міністрів планує внести зміни до положення про Єдиний державний вебпортал електронних послуг, якими закріплює мінімальний вік для користування мобільним застосунком "Дія" - від 14 років.
Про це йдеться в пояснювальній записці до постанови, який є в розпорядженні ЕП.
Згідно з проєктом постанови, яке підготувало Міністерство цифрової трансформації, ідентифікація та автентифікація в застосунку "Дія" здійснюється фізичною особою, яка досягла 14 років і має реєстраційний номер облікової картки платника податків (ІПН).
Як пояснюють у Мінцифрі, наявність ІПН є ключовим елементом для безпечної авторизації, коректної роботи сервісів і захисту персональних даних користувачів.
Раніше у документі вікова межа та вимога ІПН не були прописані: користувачем вважалася "будь-яка фізична або юридична особа", тому підлітки фактично могли користуватись "Дією" з 14 років після отримання ID-картки. Однак тепер ця норма офіційно прописана.
