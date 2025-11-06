Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Глава Нацбанку допустив перейменування казначейства на скарбницю: Підтримую повернення українських назв

23:03 05.11.2025 |

Україна

 

Керівник Національного банку Андрій Пишний допустив перейменування казначейства України на скарбницю.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

Так, на запитання, чи не час перейменувати Державну казначейську службу на скарбницю Пишний відповів, що із цим питання варто звернутися до Інституту національної пам'яті.

Разом із цим він додав, що є «палким прихильником питомо українських назв».

Він також пригадав про перейменування копійок на шаги, висловивши сподівання, що найближчим часом розгляне це питання, оскільки для цього «є всі передумови», а потрібна, мовляв, лише політична воля.

У вересні минулого року Національний банк України ініціював перейменування розмінної монети копійка на шаг. Там заявили, що після дослідження історії українського грошообігу фахівці дійшли висновку, що назва «копійка» - це символ московської окупації, а «шаг» зможе повернути українським монетам власну ідентичність.

У Нацбанку також наголосили, що наукова спільнота підтримує ініціативу щодо перейменування. Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1.

Нові монети шаги, якими пропонують замінити копійки, перебуватимуть в обігу паралельно з ними. На їхню розробку й виготовлення не буде додаткових витрат, запевняв голова Національного банку Андрій Пишний.
За матеріалами: hromadske.ua
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0671
  0,0054
 0,01
EUR
 1
 48,3351
  0,0022
 0,00

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6990  0,02 0,05 42,2583  0,02 0,05
EUR 48,1557  0,04 0,09 48,7547  0,06 0,13

Міжбанківський ринок на вчора, 11:35
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0400  0,01 0,02 42,0550  0,02 0,06
EUR 48,2800  0,00 0,00 48,3300  0,02 0,03

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес