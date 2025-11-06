Глава Нацбанку допустив перейменування казначейства на скарбницю: Підтримую повернення українських назв

Керівник Національного банку Андрій Пишний допустив перейменування казначейства України на скарбницю.

Про це він сказав в інтерв'ю «Українському радіо».

Так, на запитання, чи не час перейменувати Державну казначейську службу на скарбницю Пишний відповів, що із цим питання варто звернутися до Інституту національної пам'яті.

Разом із цим він додав, що є «палким прихильником питомо українських назв».

Він також пригадав про перейменування копійок на шаги, висловивши сподівання, що найближчим часом розгляне це питання, оскільки для цього «є всі передумови», а потрібна, мовляв, лише політична воля.

У вересні минулого року Національний банк України ініціював перейменування розмінної монети копійка на шаг. Там заявили, що після дослідження історії українського грошообігу фахівці дійшли висновку, що назва «копійка» - це символ московської окупації, а «шаг» зможе повернути українським монетам власну ідентичність.

У Нацбанку також наголосили, що наукова спільнота підтримує ініціативу щодо перейменування. Співвідношення між копійкою та шагом дорівнюватиме 1:1.

Нові монети шаги, якими пропонують замінити копійки, перебуватимуть в обігу паралельно з ними. На їхню розробку й виготовлення не буде додаткових витрат, запевняв голова Національного банку Андрій Пишний.