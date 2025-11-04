Авторизация

НОВИНИ
АНАЛІТИКА

єВідновлення: в «Дії» можна заявити про повторне пошкодження житла ворогом

15:59 04.11.2025 |

Україна

 

В "Дії" до єВідновлення відтепер можна подати нову заяву про повторне пошкодження житла.

Про це повідомляє пресслужба застосунку.

"Тепер, якщо ваше житло знову пошкодили, можете одразу подати нову заяву. Не потрібно чекати, поки завершиться ремонт чи комісія схвалить попередній звіт", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, щоб цим скористатись, у застосунку "Дія" відкрийте свій "Звіт про ремонт" (за тією заявою, що вже в роботі) та поставте галочку "Майно було пошкоджено повторно".

Після цього ви одразу зможете подати нове повідомлення про пошкодження і нову заяву про компенсацію.

Йдеться, під час візиту фахівці оглянуть нові пошкодження (для вашої нової заяви) та перевірять, як ви відремонтували житло раніше (щоб закрити попередню заяву).

"Важливий момент: щоб подати нову заяву, спочатку потрібно закрити картку єВідновлення, на яку отримували гроші минулого разу. Якщо рахунок ще активний, система не пропустить нову заяву", - зазначається в повідомленні.

Невикористані кошти повернуться до держбюджету, а ви - отримаєте нову компенсацію за повторною заявою на новий рахунок, додали в "Дії".

За матеріалами: Економічна правда
 

Курс НБУ на завтра
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0725
  0,0316
 0,08
EUR
 1
 48,3329
  0,0940
 0,19

Курс обміну валют на сьогодні, 10:07
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6794  0,06 0,13 42,2377  0,04 0,10
EUR 48,2006  0,03 0,06 48,8190  0,04 0,09

Міжбанківський ринок на сьогодні, 11:30
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0750  0,07 0,15 42,0850  0,05 0,11
EUR 48,4200  0,04 0,08 48,4550  0,03 0,07

