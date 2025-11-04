Авторизация

Київ офіційно отримав статус Міста музики ЮНЕСКО

22:53 03.11.2025 |

Україна

Київ офіційно отримав статус Міста музики ЮНЕСКО

 

Столиця України отримала статус Міста музики ЮНЕСКО.

Про це повідомила Київська міська державна адміністрація.

У КМДА цей статус називають «важливим міжнародним визнанням музичної спадщини, сучасного потенціалу й творчої енергії української столиці».

Депутатка Київської міської ради Вікторія Муха розповіла, що робота над цим тривала понад рік. Під час підготовки посадовці провели «ґрунтовний аналіз культурного життя української столиці, який засвідчив, що саме музична сфера є однією з найпотужніших і найрепрезентативніших для Києва».

Так, у місті функціонують десятки концертних майданчиків, музичних академій і шкіл, відбуваються сотні подій, фестивалів, конкурсів і міжнародних мистецьких ініціатив.

Зазначимо, Київ - не перше українське місто із цим статусом. Ще 2021 року його отримав Харків.

Що це дає?

Статус Міста музики ЮНЕСКО надають містам, «які визначили креативність як стратегічний фактор сталого міського розвитку», для сприяння співпраці між ними. Міста також відзначають за сферами літератури, фільмів, гастрономії, народного мистецтва тощо.

Головною метою Мережі креативних міст ЮНЕСКО є включення мистецтва й творчості в основу міських планів розвитку на місцевому та міжнародному рівнях. Нині ця мережа об'єднує 408 міст у всьому світі.

У КМДА очікують «новий етап культурного розвитку, який відкриває можливості міжнародної співпраці, обміну досвідом і залучення інвестицій у музичну інфраструктуру».

Ініціативи, пов'язані зі статусом Міста музики ЮНЕСКО, інтегровані в Комплексну міську цільову програму «Столична культура: 2025-2027 роки», що передбачає системний розвиток культурної екосистеми Києва, підтримку творчих індустрій і розширення міжнародних зв'язків.

На базі Київської муніципальної академії музики імені Р. М. Глієра планується створення координаційного офісу, який відповідатиме за впровадження та звітування щодо реалізації чотирирічного стратегічного плану дій у межах участі Києва в Мережі креативних міст ЮНЕСКО.
За матеріалами: hromadske.ua
 

