03.11.25
18:40
Українцям скасували продовження терміну дії закордонних паспортів
10:19 03.11.2025 |
Кабінет Міністрів скасував тимчасове продовження терміну дії закордонних паспортів і внесення до них відомостей про дітей.
Про це повідомив Департамент консульської служби МЗС України.
Там пояснили, що цю постанову ухвалили на п'ятий день повномасштабного вторгнення рф, коли паспортна система України вийшла з ладу й не було можливості оформлювати нові паспорти. Тоді, як виняток, запровадили тимчасовий порядок продовження терміну дії закордонних паспортів і внесення до них відомостей про дітей.
Згодом систему відновили, й оформити паспорти можна було в посольствах та консульствах, а також у новостворених філіях ДП «Документ» за кордоном.
У департаменті пояснюють, що законодавством більшості країн світу дозволяється перетин кордонів лише за паспортами (зазвичай біометричними) з терміном дії не більше 10 років. Тому подорожі з «продовженими» паспортами та внесеними відомостями про дітей створюють незручності під час перетину кордонів.
Як отримати новий паспорт
Щоб оформити новий закордонний біометричний паспорт для себе та своїх дітей, українці за кордоном можуть звернутися до посольства чи консульства, а також до однієї з філій ДП «Документ». В Україні можна звернутися до ЦНАПу або територіального підрозділу міграційної служби.
У МЗС кажуть, що так Україна повертається до світової практики та міжнародних стандартів з оформлення паспортних документів. Згідно з правилами, термін дії закордонного паспорта для людей віком із 16 років - максимум 10 років. Термін дії закордонного паспорта для дітей віком до 16 років - максимум 4 роки. Також у кожного громадянина повинен бути окремий закордонний паспорт.
Що ще варто знати
Під час виїзду з України до ЄС з продовженим паспортом прикордонники країни ЄС, ймовірно, вас не пропустять. Тому необхідно оформити новий паспорт в Україні.
При спробі повернутися в Україну з іншої країни з таким паспортом слід звернутися до найближчого посольства чи консульства України. Там оформлять спеціальне посвідчення на повернення в Україну. Документ видається в день звернення.
При авіаперельотах авіаперевізники мають право не допустити на рейс пасажира з продовженим паспортом.
МЗС також нагадало, що законодавство України дозволяє кожному громадянину мати два чинних закордонних паспорти.
Велика Британія відправила Україні далекобійні ракети Storm Shadow для ударів по росії — Bloomberg
Сили оборони уразили Саратовський НПЗ та низку об'єктів логістики армії рф – Генштаб ЗСУ
Железняк про «зимовий пакет» Зеленського: Шукаємо гроші на «УЗ» - і безкоштовно катаємо все населення? Це популізм
Зеленський анонсував програму УЗ-3000 – 3 тис. км безкоштовно в межах України залізницею
Замовлення автобуса: Послуга оренди для групових перевезень
Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
Українцям скасували продовження терміну дії закордонних паспортів
У Резерв+ з'явилась відстрочка для батьків, які самостійно виховують дитину
Є тенденція до зменшення кількості резюме російською мовою, а таких вакансій менше як 1% - Work.ua
Будівельні проєкти перевірятимуть на дотримання умов безбар'єрності
Україна отримає близько 50 млн євро на реконструкцію лікарень під гарантії ЄС
Опалювальний сезон: до тепла почали підключати житлові будинки
У США можуть заборонити роутери TP-Link через підозри у зв'язках із Китаєм
YouTube підвищуватиме якість відео на телевізорах за допомогою ШІ
Квантові технології почнуть активно використовуватись на практиці уже в найближчі 5 років, - FT
WSJ: Айтівці Кремнієвої долини роблять підтяжки, щоб не втратити роботу через вік
Adobe додала розумного AI-помічника у Photoshop та нові функції в Premiere і Lightroom
NVIDIA представила суперчип Vera Rubin з двома GPU та процесором
Дефіцит мікросхем в автопромі Європи став критичним: конвеєри на межі зупинки – ACEA