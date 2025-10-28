Фінансові новини
Стефанчук: ВР до кінця року розгляне проєкт нового правопису
18:04 27.10.2025 |
Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до кінця поточного року депутати розглянуть проєкт нового правопису української мови. Відповідний анонс Стефанчук оприлюднив у п'ятницю, 24 жовтня, у дописі в соціальній мережі Facebook.
"Провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства (...) Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного - розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст - про утвердження мовної незалежності українського законодавства", - написав Стефанчук.
Мета - боротьба з русизмами й українізація законодавства
За словами Стефанчука, мета такого задуму - викорінити русизми, кальки з канцеляризмів і лексику, не властиву сучасній українській мові, з багатьох нормативних актів.
"Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів - це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу", - пояснив голова ВР.
Він додав, що українська мова в правовій та правничій сфері має бути точною, сучасною та конкурентною."Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською", - наголосив Стефанчук.
