Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Стефанчук: ВР до кінця року розгляне проєкт нового правопису

18:04 27.10.2025 |

Україна

 

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук повідомив, що до кінця поточного року депутати розглянуть проєкт нового правопису української мови. Відповідний анонс Стефанчук оприлюднив у п'ятницю, 24 жовтня, у дописі в соціальній мережі Facebook.

"Провів робочу нараду, присвячену українізації текстів українського законодавства (...) Домовилися: до кінця року буде розглянуто проєкт нового правопису української мови, а з початку наступного - розпочнемо нову еру шрифтотворення. Це не лише про форму, а й про зміст - про утвердження мовної незалежності українського законодавства", - написав Стефанчук.

Мета - боротьба з русизмами й українізація законодавства

За словами Стефанчука, мета такого задуму - викорінити русизми, кальки з канцеляризмів і лексику, не властиву сучасній українській мові, з багатьох нормативних актів.

"Немає єдиної системи перекладів юридичних термінів - це створює проблеми не лише для розуміння законів, а й для їхньої адаптації до права Європейського Союзу", - пояснив голова ВР.

Він додав, що українська мова в правовій та правничій сфері має бути точною, сучасною та конкурентною."Особливо зараз, коли ми готуємося до членства в ЄС, а велика частина законодавства потребуватиме коректного перекладу як з англійської, так і англійською", - наголосив Стефанчук.
За матеріалами: Deutsche Welle
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 42,0704
  0,0735
 0,18
EUR
 1
 48,9742
  0,2074
 0,43

Курс обміну валют на вчора, 10:04
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,6944  0,13 0,31 42,2991  0,15 0,36
EUR 48,6081  0,20 0,41 49,3141  0,25 0,50

Міжбанківський ринок на вчора, 17:00
  куп. uah % прод. uah %
USD 42,0850  0,02 0,05 42,1100  0,02 0,04
EUR 48,9900  0,08 0,16 49,0200  0,08 0,16

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес