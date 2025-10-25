В Україні вперше запровадять фінансові та часові ліміти для гравців у азартні ігри

Міністерство цифрової трансформації спільно з державним агентством "ПлейСіті" розробило документ, який встановлює фінансові та часові обмеження для гравців у азартні ігри. Про це повідомила пресслужба Мінцифри.

Проєкт наказу передбачає, що українці самостійно визначатимуть ліміти для гри - на день, тиждень або місяць. Система фіксуватиме час із точністю до секунди від моменту першої ставки.

Документ має на меті запобігти ігровій залежності й передбачає:

* фінансові ліміти - визначають, яку частку місячного доходу гравець може витратити на азартні ігри;

* часові ліміти - тривалість участі в азартних іграх;

* максимальний безперервний час гри та тривалість обов'язкової перерви.

Подібна практика діє у країнах ЄС, Канаді та США й довела ефективність у боротьбі з ігровою залежністю. В Україні ліміти визначаються вперше. Надалі їх планують коригувати на основі реальних даних.

"Після громадського обговорення опрацюємо пропозиції громадян та узгодимо документ з державними органами. Далі - прийняття наказу", - зазначили в Мінцифрі.