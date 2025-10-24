Фінансові новини
Клименко: переведення між Нацгвардією та ЗСУ відтепер можна зробити онлайн
10:32 24.10.2025 |
Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України відтепер можуть подавати рапорт на зміну місця служби онлайн - через застосунок «Армія+».
«Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні. Немає відповіді? Переведення погоджується автоматично», - йдеться у його дописі у телеграмі.
За його словами, після цього відбувається перевірка кадрової служби (до 7 днів), а наказ про переведення буде наданий через 30 днів.
Рапорт подається в розділі «Зміна місця служби», до заяви необхідно додати копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.
Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо поточна посада не відповідає стану здоров'я військовослужбовця, додав Клименко.
В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.
