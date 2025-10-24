Авторизация

Ім'я користувача:

Пароль:

Новини

Топ-новини

Фінансові новини

Фінанси

Банки та банківські технології

Страхування

Новини економіки

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий комплекс

Право

Міжнародні новини

Україна

Політика

Бізнес

Бізнес

Новини IT

Транспорт

Аналітика

Фінанси

Економіка

ПЕК (газ та електроенергія)

Нафта, бензин, автогаз

Агропромисловий ринок

Політика

Міжнародна аналітика

Бізнес

Прес-релізи

Новини компаній

Корирування

Курс НБУ

Курс валют

Курс долара

Курс євро

Курс британського фунта

Курс швейцарського франка

Курс канадського долара

Міжбанк

Веб-майстру

Інформери

Інформер курсів НБУ

Інформер курс обміну валют

Інформер міжбанківські курси

Графіки

Графік курсів валют НБУ

Графік курс обміну валют

Графік міжбанківській курс

Експорт новин

Інформація про BIN.ua

Про сайт BIN.ua

Реклама на сайті

Контакти

Підписка на новини

 
НОВИНИ
АНАЛІТИКА

Клименко: переведення між Нацгвардією та ЗСУ відтепер можна зробити онлайн

10:32 24.10.2025 |

Україна

 

Міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко заявив, що військовослужбовці Нацгвардії та Збройних сил України відтепер можуть подавати рапорт на зміну місця служби онлайн - через застосунок «Армія+».

«Уряд спростив процедуру: швидко, прозоро, без затягувань. Командир протягом 48 годин має дати відповідь: так чи ні. Немає відповіді? Переведення погоджується автоматично», - йдеться у його дописі у телеграмі.

За його словами, після цього відбувається перевірка кадрової служби (до 7 днів), а наказ про переведення буде наданий через 30 днів.

Рапорт подається в розділі «Зміна місця служби», до заяви необхідно додати копію військового квитка, посвідчення офіцера або службового посвідчення Нацгвардії, а також рекомендаційний лист від частини, куди планується переведення.

Водночас переведення з бойових частин у тил можливе лише за висновком військово-лікарської комісії (ВЛК), якщо поточна посада не відповідає стану здоров'я військовослужбовця, додав Клименко.

В Україні від 24 лютого 2022 року, дня повномасштабного вторгнення Росії, запроваджено воєнний стан. Тоді ж оголосили загальну мобілізацію.
За матеріалами: Радіо Свобода
 

ТЕГИ

Курс НБУ на сьогодні
 
 за
 курс
 uah
 %
USD
 1
 41,8970
  0,1420
 0,34
EUR
 1
 48,5502
  0,1812
 0,37

Курс обміну валют на сьогодні, 09:45
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,5673  0,07 0,17 42,1473  0,07 0,18
EUR 48,4117  0,08 0,17 49,0670  0,07 0,15

Міжбанківський ринок на вчора, 17:03
  куп. uah % прод. uah %
USD 41,9050  0,06 0,16 41,9350  0,07 0,16
EUR 48,6400  0,12 0,25 48,6700  0,12 0,25

ТОП-НОВИНИ

ПІДПИСКА НА НОВИНИ

 

Бізнес