В Україні оновили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року

Державні інституції, залучені до реалізації Національної стратегії розвитку фінансової грамотності до 2030 року, затвердили зміни до дорожньої карти її імплементації.

Про це повідомляє Національний банк України, передає Укрінформ.

Зазначається, що основні зміни стосуються перегляду строків виконання заходів, актуалізації обсягу робіт та списку відповідальних установ. Перегляд строків майже третини заходів Стратегії обумовлений недостатністю ресурсів через скорочення фінансування від донорів та переспрямування коштів на оборонні потреби.

Також за результатами 2024 року, який став першим роком практичного впровадження Стратегії, було вирішено розширити коло завдань за низкою заходів. Передбачається, що це сприятиме досягненню ліпших результатів завдяки розробці цільових освітніх продуктів і залученню до програм фінансової грамотності ширших верств населення, зокрема підприємців.

Найбільших змін зазнала стратегічна ціль №1 - "Якісна базова фінансова освіта", яка нині має найвищий пріоритет. Зокрема, до переліку заходів додано два нових: національний відбір European Money Quiz - європейського конкурсу з фінансової грамотності для школярів 13-15 років, а також конкурс бізнес-ідей серед дев'ятикласників за курсом "Підприємництво і фінансова грамотність".

До оновлення дорожньої карти імплементації Стратегії долучилися Національний банк України, Міністерство освіти і науки, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Міністерство економіки, довкілля та сільського господарства, Міністерство цифрової трансформації та Державна установа "Офіс з розвитку підприємництва та експорту".

Як відомо, розроблення та оновлення Стратегії здійснюється в межах міжвідомчої робочої групи. Документ затверджено у 2024 році, а його заходи спрямовані на підвищення фінансової грамотності дітей і молоді, освітян, дорослого населення та підприємців-початківців.