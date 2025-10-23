Вступна кампанія-2026 передбачатиме 12 заяв до вишів, відмову від мотиваційних листів і випускні іспити зі шкіл Європи замість НМТ

Під час вступної кампанії в 2026 році планується скоротити загальну кількість заяв від абітурієнта до 12 і відмовитися від використання мотиваційних листів, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.

"Ми плануємо відмовитися від використання мотиваційних листів. На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Державною службою якості освіти університетів і інших наших закладів освіти, де аномальні сплески навчання чоловіків 25+, там можуть бути ідентичні мотиваційні листи, по 30-40 однакових текстів з різними підписали", - сказав Трофименко на брифінгу в Києві в четвер.

Також наступного року планується скоротити загальну кількість заяв, які може подати абітурієнт, з 15 до 12, а кількість заяв на бюджетні місця залишиться незмінною - 5.

"Ми хочемо, щоб вступники робили свідомий вибір, щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала", - додав заступник міністра.

Крім того, розглядається можливість при вступі на бакалаврат (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) результатів національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи замість національного мультипредметного тесті (НМТ).

Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки у вересні 2025 року запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян України, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).