Фінансові новини
- |
- 23.10.25
- |
- 19:38
- |
- RSS
- |
- мапа сайту
Авторизация
Банки та банківські технології
Політика
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Корирування
Курс НБУ
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Веб-майстру
Інформація про BIN.ua
Вступна кампанія-2026 передбачатиме 12 заяв до вишів, відмову від мотиваційних листів і випускні іспити зі шкіл Європи замість НМТ
17:33 23.10.2025 |
Під час вступної кампанії в 2026 році планується скоротити загальну кількість заяв від абітурієнта до 12 і відмовитися від використання мотиваційних листів, повідомив заступник міністра освіти і науки України Микола Трофименко.
"Ми плануємо відмовитися від використання мотиваційних листів. На жаль, це перетворилося на бізнес. Результати перевірок Державною службою якості освіти університетів і інших наших закладів освіти, де аномальні сплески навчання чоловіків 25+, там можуть бути ідентичні мотиваційні листи, по 30-40 однакових текстів з різними підписали", - сказав Трофименко на брифінгу в Києві в четвер.
Також наступного року планується скоротити загальну кількість заяв, які може подати абітурієнт, з 15 до 12, а кількість заяв на бюджетні місця залишиться незмінною - 5.
"Ми хочемо, щоб вступники робили свідомий вибір, щоб частка тих, хто вступає по першому пріоритету, зростала", - додав заступник міністра.
Крім того, розглядається можливість при вступі на бакалаврат (магістр медичного, фармацевтичного та ветеринарного спрямування) результатів національних випускних іспитів після середньої школи в країнах Європи замість національного мультипредметного тесті (НМТ).
Як повідомлялося, Міністерство освіти і науки у вересні 2025 року запровадило додатковий вступ до закладів вищої освіти для громадян України, які закінчили школу чи коледж в Польщі та мають результати іспиту "матура" (egzamin maturalny).
|
|
ТЕГИ
ТОП-НОВИНИ
|УП: Чернишов став фігурантом другого кримінального розслідування НАБУ
ТОП-НОВИНИ
|Іспанія на тлі критики Трампа приєднається до закупівлі зброї США для України
|ЄС фінально затвердив 19-й пакет санкцій проти Росії
|Трамп про Tomahawk: для їх освоєнні потрібно від шести місяців
|Трамп вдарив санкціями по «Роснєфті» та «Лукойлу»
ПІДПИСКА НА НОВИНИ
Для підписки на розсилку новин введіть Вашу поштову адресу :
ПРЕС-РЕЛІЗИ
|Як скласти бізнес-план для інвестора чи гранту: покрокова інструкція та ключові розрахунки
У РУБРИЦІ
|Міноборони розробило проєкт оновленої Воєнно-медичної доктрини
|В Україні оновили Національну стратегію розвитку фінансової грамотності до 2030 року
|Вступна кампанія-2026 передбачатиме 12 заяв до вишів, відмову від мотиваційних листів і випускні іспити зі шкіл Європи замість НМТ
|Кабмін поширив «Мрію» на дошкільну освіту
|Кабмін спростив підтвердження руйнування житла для отримання компенсації за єВідновленням
|Рада підтримала виділення паркомісць для машин з дітьми
Бізнес
|Новий король селфі — в DxOMark високо оцінили фронтальну камеру iPhone 17 Pro
|NVIDIA представила професійний GPU RTX PRO 5000 з 72 ГБ відеопам'яті
|ШІ за кермом: у Китаї відбулися перші в світі перегони безпілотних автомобілів на найскладнішій гірській трасі
|У США створили першу друковану та перероблювану електроніку менше ніж 10 мкм — технологія може змінити виробництво дисплеїв
|SpaceX запустила вже 10 000 супутників Starlink
|«Друге дихання» закону Мура: вчені створили перший шестишаровий гібридний мікрочип
|Через збій Amazon не працюють відомі додатки та сайти